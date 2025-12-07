Mi cuenta

Galicia

Investigan el hallazgo de un cadáver en un edificio abandonado de Ourense

Ep
07/12/2025 15:35
Fotografía de archivo de un coche de la Policía Nacional
EC
La Policía Nacional de Ourense investiga la muerte de una persona cuyo cadáver fue hallado, ya en estado de descomposición, en un edificio abandonado de la ciudad.

Según informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno, la Policía tuvo conocimiento de la aparición del cuerpo en una casa de la Avenida das Caldas sobre las 20.00 horas de este sábado.

Sin embargo, no se han apreciado indicios de violencia, aunque están a la espera de la autopsia. Por el estado en el que se encontraba el cádaver, han concluido que el fallecimiento se produjo días antes.

