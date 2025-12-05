Sanidade fai un “chamamento masivo” á vacinación ante o adianto da onda de gripe
Convoca esta fin de semana para a súa inmunización a máis de 33.000 menores de entre seis meses e once anos
O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, fixo un “chamamento masivo” para a vacinación, en especial en menores de entre seis meses e once anos, ante a “maior presión na onda epidémica da gripe” e a folga contra a reforma do Estatuto Marco do Goberno central convocada do 9 ao 12 de decembro.
“É un acto de xenerosidade, protexe a súa saúde e tamén a das persoas que están á súa ao redor”, sinalou, acompañado do xerente da área sanitaria da Coruña e Cee, Luis Verde, e da directora do Centro Galego de Control e Prevención de Enfermidades, Marta Piñeiro.
Foi antes dunha reunión co persoal de Enfermería do Hospital Materno Infantil Teresa Herrera da Coruña para abordar a vacinación extraordinaria de nenos programada para onte pola tarde e para hoxe nos hospitais do Servizo Galego de Saúde.
“A campaña de vacinación avanza de maneira adecuada, con 750.000 galegos vacinados”, especificou o conselleiro para recalcar unha cobertura “moi boa en maiores de 80 anos, que está por encima do 80%”. Con todo, expuxo que a dos menores de entre seis meses e once anos está “un pouco máis baixa, no 50%”.
Por iso, a Xunta quixo incrementar a vacinación con estas xornadas extraordinarias dirixidas á poboación infantil. “Están citados a vacinarse 33.340 nenos” desta franxa de idade, detallou.
Folga médica
Neste sentido, Gómez Caamaño explicou que a inmunización é “moi importante neste momento” debido a que a onda de gripe está “nun nivel baixo, pero a próxima semana pasará a nivel medio” e porque a folga médica convocada “paralizará catro días en moitos sitios a atención primaria e hospitalaria”.
“Os hospitais van ter máis dificultades para dar altas co cal se pode xerar un círculo verdadeiramente perverso que é moita presión en Urxencias e pouca saída de pacientes de hospitais”, advertiu.
Cuestionado tamén sobre o grao de Medicina, o conselleiro reiterou que a Xunta “aposta pola descentralización da facultade tanto na Coruña como en Vigo”. “Cremos que é a mellor maneira de atender as necesidades dos estudantes de Medicina en Galicia”, aseverou.
A Consellería solicita tamén aumentar as doazóns de sangue ante a diminución das reservas
Por outra banda, a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), dependente da Consellería de Sanidade, apelou á solidariedade dos cidadáns de Galicia e tamén fixo un chamamento a participar na doazón ante a diminución das reservas.
Segundo indicou o departamento, a onda de gripe e enfermidades víricas respiratorias menoscabou a participación dos doantes polo que as reservas dos distintos grupos sanguíneos diminuíron.
Neste momento, o chamamento é xeneralizado á participación de todos os doantes, pero moi especialmente aos grupos A Positivo, A Negativo e Cero Negativo.