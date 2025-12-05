Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Sanidade fai un “chamamento masivo” á vacinación ante o adianto da onda de gripe

Convoca esta fin de semana para a súa inmunización a máis de 33.000 menores de entre seis meses e once anos

Agencias
05/12/2025 23:04
O conselleiro de Sanidade, durante a reunión deste venres para tratar a vacinación extraordinaria contra a gripe
O conselleiro de Sanidade, durante a reunión deste venres para tratar a vacinación extraordinaria contra a gripe
Cabalar (Efe)
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, fixo un “chamamento masivo” para a vacinación, en especial en menores de entre seis meses e once anos, ante a “maior presión na onda epidémica da gripe” e a folga contra a reforma do Estatuto Marco do Goberno central convocada do 9 ao 12 de decembro.

 “É un acto de xenerosidade, protexe a súa saúde e tamén a das persoas que están á súa ao redor”, sinalou, acompañado do xerente da área sanitaria da Coruña e Cee, Luis Verde, e da directora do Centro Galego de Control e Prevención de Enfermidades, Marta Piñeiro.

 Foi antes dunha reunión co persoal de Enfermería do Hospital Materno Infantil Teresa Herrera da Coruña para abordar a vacinación extraordinaria de nenos programada para onte pola tarde e para hoxe nos hospitais do Servizo Galego de Saúde.

 “A campaña de vacinación avanza de maneira adecuada, con 750.000 galegos vacinados”, especificou o conselleiro para recalcar unha cobertura “moi boa en maiores de 80 anos, que está por encima do 80%”. Con todo, expuxo que a dos menores de entre seis meses e once anos está “un pouco máis baixa, no 50%”.

 Por iso, a Xunta quixo incrementar a vacinación con estas xornadas extraordinarias dirixidas á poboación infantil. “Están citados a vacinarse 33.340 nenos” desta franxa de idade, detallou.

Folga médica

Neste sentido, Gómez Caamaño explicou que a inmunización é “moi importante neste momento” debido a que a onda de gripe está “nun nivel baixo, pero a próxima semana pasará a nivel medio” e porque a folga médica convocada “paralizará catro días en moitos sitios a atención primaria e hospitalaria”.

 “Os hospitais van ter máis dificultades para dar altas co cal se pode xerar un círculo verdadeiramente perverso que é moita presión en Urxencias e pouca saída de pacientes de hospitais”, advertiu.

 Cuestionado tamén sobre o grao de Medicina, o conselleiro reiterou que a Xunta “aposta pola descentralización da facultade tanto na Coruña como en Vigo”. “Cremos que é a mellor maneira de atender as necesidades dos estudantes de Medicina en Galicia”, aseverou.

A Consellería solicita tamén aumentar as doazóns de sangue ante a diminución das reservas

Por outra banda, a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), dependente da Consellería de Sanidade, apelou á solidariedade dos cidadáns de Galicia e tamén fixo un chamamento a participar na doazón ante a diminución das reservas.

 Segundo indicou o departamento, a onda de gripe e enfermidades víricas respiratorias menoscabou a participación dos doantes polo que as reservas dos distintos grupos sanguíneos diminuíron.

 Neste momento, o chamamento é xeneralizado á participación de todos os doantes, pero moi especialmente aos grupos A Positivo, A Negativo e Cero Negativo. 

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Dirigentes socialistas en la manifestación del pasado 25-N

El PSOE lamenta el trato dado a las denunciantes de Francisco Salazar
EFE
Ambiente navideño en el centro urbano local

Arteixo inaugura su Navidad con Papá Noel, mercadillo y mucha luz
Noelia Díaz
Antonio Rodríguez, en el interior de A Pulpeira de Melide

Antonio, el rey del pulpo en A Coruña, se jubila: “Vendemos 50.000 raciones al año”
Doda Vázquez
Fotografía de archivo, tomada en 2014 en Oviedo, del arquitecto estadounidense Frank Gehry,

Fallece a los 96 años Frank Gehry, autor del Guggenheim de Bilbao
Agencias