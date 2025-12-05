Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Mercadona recauda en Galicia más de 74.000 euros en la Gran Recogida de los Bancos de Alimentos

Equivaldría a unos 59.019 kilos de productos y 738 carros de la compra

Ep
05/12/2025 13:20
Supermercado Mercanoda
EC
Los 62 supermercados de Mercadona en Galicia participantes en la Gran Recogida de los Bancos de Alimentos, organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), del 7 al 16 de noviembre, recaudaron un total de 74.444 euros.

Esta aportación de los clientes de Mercadona, transformada en alimentos de primera necesidad equivaldría a unos 59.019 kilos de productos y 738 carros de la compra.

En general, las 1.589 tiendas de Mercadona que se sumaron a la Gran Recogida recaudaron 1,6 millones de euros. Además, la compañía, como cada año, también hará una aportación a esta iniciativa solidaria que ascenderá a 240.500 euros.

Así, los bancos de alimentos podrán transformar tales aportaciones en unas 1.290 toneladas de productos de primera necesidad (en función del tipo de productos que suelen solicitar), que equivaldrían a más de 16.100 carros de la compra.

DONACIÓN MONETARIA

En un comunicado, la compañía recuerda que lleva años colaborando con Fesbal en esta iniciativa solidaria y aboga por la modalidad de donación monetaria en caja, ya que permite a los bancos de alimentos "comprar los productos que necesiten, en las cantidades que precisen y en el momento que los necesiten", al disponer de todo un año para canjear la donación.

"De este modo, se consigue atender de forma más precisa y eficiente a los beneficiarios finales. Se trata de un sistema totalmente seguro, ya que la donación se convierte en saldo directo para los bancos de alimentos", destaca el gerente de Acción Social de Mercadona, Jesús Sánchez.

Además, la compañía también apuesta por esta modalidad de donación monetaria porque es "más sostenible", ya que reduce el transporte, la clasificación y el almacenaje innecesario, al lograr que la ayuda llegue "antes, mejor y con un menor impacto ambiental".

Asimismo, ofrece ventajas fiscales a los donantes, ya que las donaciones quedan reflejadas en el ticket de compra y pueden desgravarse en la declaración de la renta.

Mercadona apuesta por la progresiva implantación y colaboración a través de las Tarjetas Sociedad, que están activadas con un importe determinado y pueden ser utilizadas en varias compras hasta que el saldo se agote.

