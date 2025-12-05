Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Aparecen muertos dos hermanos de 56 y 62 años en Ribadeo

Efe
05/12/2025 14:12
Fotografía de un agente de la Guardia Civil
El Ideal Gallego
Dos hermanos han aparecido muertos este viernes en su domicilio de Ribadeo, según han confirmado fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo, después de que sus vecinos los echasen en falta tras varios días sin verlos.

Ambos aparecieron muertos, según esos mismos informadores, en su propio domicilio. Se trata de dos hombres, de 56 y 62 años de edad.

En cuanto a las causas de la muerte, todavía no han podido determinarse.

Debido a que ambos llevaban varios días fallecidos, habrá que esperar a la realización de la autopsia para determinar los motivos de ambos decesos.

A pocos minutos de la dos de la tarde todavía no se había procedido al levantamiento del cadáver.

