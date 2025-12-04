A Xunta insta a Medicina da USC a “reflexionar” sobre a súa negativa á descentralización
O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, apela a “todos os intereses xerais de Galicia que están encima da mesa”
O conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional animou á facultade de Medicina da USC para “reflexionar” sobre a súa negativa á descentralización da docencia do grao, “tendo en conta todos os intereses xerais de Galicia que están encima da mesa e que son, sen dúbida, máis importantes que os intereses particulares que poida haber en ámbitos concretos”.
Así se expresou o responsable autonómico onte a preguntas dos medios, destacando que debe ser a facultade de Medicina e, en todo caso, a USC a que diga “se é capaz ou non de solucionar as discrepancias internas que expoñen para que un acordo que foi logrado polos reitores e conselleiros póidase materializar”.
Apuntou ademais que unha “gran parte” das demandas da facultade “xa están contempladas” no propio documento presentado. Despois, concedeu, hai cuestións técnicas que “haberá que perfilar” nunha comisión de seguimento.
“Creo que a inmensa maioría das voces que, con criterio e sentido común, están a falar, expoñen como positiva a descentralización, tendo en conta unha serie de cuestións que hai hoxe encima da mesa como pode ser a necesidade de coordinar, de aproveitar todos os recursos do sistema educativo e sanitario.
Tamén todo o que ten que ver co futuro do recambio xeracional do profesorado, de buscar sinerxias entre todos os recursos que hai nos hospitais”, insistiu, remarcando que hai “moitas cousas que mellorar e que posibilitarían ter unha gran facultade de Medicina”.