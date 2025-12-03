Mi cuenta

El Ideal Gallego

Galicia

Los trabajadores entran en la fábrica de Sargadelos para reiniciar la producción

Ep
03/12/2025 10:26
Trabajadores en la fábrica de Cervo
El Ideal Gallego
Todos los trabajadores y trabajadoras de Sargadelos del área de Producción han accedido a primera hora de esta mañana, en su horario habitual, a sus respectivos puestos en la fábrica de Cervo, tal y como había anunciado en las últimas horas el propietario de la empresa, Segismundo García.

Lo ha confirmado pasadas las siete de la mañana, en declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de Industria de Comisiones Obreras en A Mariña, José Antonio Zan.

En todo caso se mostró escéptico con respecto a esta solución, porque “desconocemos qué acuerdo hubo entre la Xunta de Galicia y Segismundo. Por lo que vemos, ni el CEO ha dejado de ser CEO, ni la Xunta lo ha puesto en su sitio”, ha precisado.

“Tampoco sabemos cuánto tardará la próxima pataleta. Al igual que sucedió en abril, es otra patada al balón hacia delante y no sabemos si la próxima pataleta vendrá con algo más, si por fin este señor venderá y se irá a su casa y si subrogará a todos los trabajadores, para que tengan unas navidades y una vida laboral normal, como todo el mundo”, ha añadido el responsable sindical.

Aunque los trabajadores accedieron a su puesto de trabajo, en cuanto a la situación de la empresa “nada cambia y el circo sigue igual”, ha afirmado.

Por su parte, el secretario comarcal de la CIG Lugo-A Mariña, Lois Neto, espera que esta crisis “no se cierre en falso”.

“Tanto por el valor industrial, como por el valor cultural de todo el legado vinculado a la fábrica de Sargadelos”, sostiene que la Xunta de Galicia “debe buscar una viabilidad para la empresa a largo plazo”. Algo que, según su criterio, “bajo la dirección de este señor no es posible”.

Según Lois Neto, el propietario de Sargadelos “está actuando continuamente con chantajes, incumpliendo la normativa laboral y utilizando a los trabajadores como moneda de cambio”, por lo que sostiene que “este modelo no es viable a largo plazo”.

En cuanto a la reapertura de las instalaciones, “entendemos que debe ser así”, ha dicho el portavoz sindical.

“Es cumplir con su obligación”, porque estaba “en un cierre patronal, absolutamente ilegal”, ha recalcado.

