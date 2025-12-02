Vivenda prevé pagar este mes o Bono alugueiro novo a un total de 2.000 persoas beneficiarias pendentes
A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, prevé resolver este mes a axuda do Bono alugueiro novo e pagala ás 2.000 persoas beneficiarias pendentes da anterior convocatoria, para o que dispoñerá dunha nova partida de fondos estatais de 11,4 millóns.
Así o asegurou este martes Allegue, durante a súa comparecencia no Pleno do Parlamento galego para informar do balance desta lexislatura e as previsións futuras, nas que apuntou que 2026 será “o ano do despegamento decisivo da vivenda en Galicia”.
Tras a última reunión da Conferencia Sectorial de Vivenda en outubro, a Xunta xa anunciou que optaría por unha ampliación da convocatoria 2024 desa bonificación a mozos para beneficiar aos solicitantes que non puideron acceder á axuda polo esgotamento dos fondos.
O citado bono do Goberno central é unha subvención de 250 euros mensuais para menores de 36 anos concedido por un período de dous anos para axudar ao pago do alugueiro de vivenda.
O apoio á mocidade é unha das prioridades da política de vivenda da Xunta, que ten como obxectivo principal “incrementar o parque de vivenda, tanto pública, como protexida, como libre” porque o problema neste ámbito é “que hai máis demanda que oferta” e hai que incrementar os pisos dispoñibles no mercado, segundo Allegue.
A conselleira instou á oposición para “sumarse a un diálogo construtivo, á colaboración e á unidade” para “Galicia Calidade en materia de vivenda” que promove a Xunta.
En cambio, o deputado do PSdeG Aitor Bouza criticou o “anuncio de pandeireta” sobre o pago do bono este mes porque é “insuficiente” xa que aínda coa inclusión de 2.000 beneficiarios “van quedar fose unhas 10.000 persoas” que tamén quedaron sen atender ao superarse o crédito habilitado.
Bouza lembrou que a Xunta ten “competencias exclusivas” na materia, a pesar do que no 2024 deixou “sen executar o 70% do programa de acceso a vivenda” e este ano só executou de momento o 5%, polo que a actual situación de “emerxencia social” é porque “non fixeron o traballo”.
Tamén a deputada do BNG Alexandra Fernández lamentou que a Xunta se limite a ser “un portelo de tramitación de axudas estatais” e que as autonómicas son só para “o photocall” da conselleira, xa que anuncia apoios para a adquisición de vivenda protexida cando “non hai nada que comprar”.
“Nunca se fixo tanta propaganda con tan pouco feito”, afeou Fernández, quen afirmou que o balance de vivendas protexidas terminadas é de seis en 2024 e tres este ano, mentres que a Xunta só dedicouse, a través da lei de acompañamento dos orzamentos, a “desregular urbanisticamente e favorecer a especulación”.