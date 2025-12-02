Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Vivenda prevé pagar este mes o Bono alugueiro novo a un total de 2.000 persoas beneficiarias pendentes

Efe
02/12/2025 23:08
A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, durante a súa comparecencia este martes no Plano da Cámara galega
A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, durante a súa comparecencia este martes no Plano da Cámara galega
Lavandeira Jr (Efe)
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, prevé resolver este mes a axuda do Bono alugueiro novo e pagala ás 2.000 persoas beneficiarias pendentes da anterior convocatoria, para o que dispoñerá dunha nova partida de fondos estatais de 11,4 millóns. 

Así o asegurou este martes Allegue, durante a súa comparecencia no Pleno do Parlamento galego para informar do balance desta lexislatura e as previsións futuras, nas que apuntou que 2026 será “o ano do despegamento decisivo da vivenda en Galicia”.

 Tras a última reunión da Conferencia Sectorial de Vivenda en outubro, a Xunta xa anunciou que optaría por unha ampliación da convocatoria 2024 desa bonificación a mozos para beneficiar aos solicitantes que non puideron acceder á axuda polo esgotamento dos fondos.

 O citado bono do Goberno central é unha subvención de 250 euros mensuais para menores de 36 anos concedido por un período de dous anos para axudar ao pago do alugueiro de vivenda.

 O apoio á mocidade é unha das prioridades da política de vivenda da Xunta, que ten como obxectivo principal “incrementar o parque de vivenda, tanto pública, como protexida, como libre” porque o problema neste ámbito é “que hai máis demanda que oferta” e hai que incrementar os pisos dispoñibles no mercado, segundo Allegue.

 A conselleira instou á oposición para “sumarse a un diálogo construtivo, á colaboración e á unidade” para “Galicia Calidade en materia de vivenda” que promove a Xunta. 

En cambio, o deputado do PSdeG Aitor Bouza criticou o “anuncio de pandeireta” sobre o pago do bono este mes porque é “insuficiente” xa que aínda coa inclusión de 2.000 beneficiarios “van quedar fose unhas 10.000 persoas” que tamén quedaron sen atender ao superarse o crédito habilitado.

 Bouza lembrou que a Xunta ten “competencias exclusivas” na materia, a pesar do que no 2024 deixou “sen executar o 70% do programa de acceso a vivenda” e este ano só executou de momento o 5%, polo que a actual situación de “emerxencia social” é porque “non fixeron o traballo”.

 Tamén a deputada do BNG Alexandra Fernández lamentou que a Xunta se limite a ser “un portelo de tramitación de axudas estatais” e que as autonómicas son só para “o photocall” da conselleira, xa que anuncia apoios para a adquisición de vivenda protexida cando “non hai nada que comprar”. 

“Nunca se fixo tanta propaganda con tan pouco feito”, afeou Fernández, quen afirmou que o balance de vivendas protexidas terminadas é de seis en 2024 e tres este ano, mentres que a Xunta só dedicouse, a través da lei de acompañamento dos orzamentos, a “desregular urbanisticamente e favorecer a especulación”. 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Una mujer camina entre los escombros acumulados de una calle de Paiporta

La jueza de la dana eleva a 230 el número de muertos a causa de las riadas del 29 de octubre de 2024
EP
Los reyes posan junto a mujeres supervivientes de trata con las que se reunieron este martesr tras la inauguración

Los reyes inauguran la muestra de la reina española que más se adelantó a su tiempo
EFE
Un surfista remonta una ola en el Orzán, con un arco iris al fondo

El cierre de las playas en A Coruña no impide a los surfistas disfrutar de las olas
Abel Peña
Bebeto silla

Bebeto tiene un trono reservado en Abegondo
Fran Moar