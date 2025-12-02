Rueda reivindica la empleabilidad de descendientes de gallegos a través del programa 'Retorna Emprego' en su visita a Gadisa

Visita de Alfonso Rueda a Gadisa Germán Barreiros

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado iniciativas como el programa 'Retorna Cualifica Emprego' y el grado de empleabilidad de descendientes de gallegos a través del mismo. Ha sido en una visita a las instalaciones de Gadisa Retail, que ha incorporado a través de esta iniciativa a 27 personas a su plantilla.

El citado programa busca facilitar el regreso a Galicia de las personas gallegas en el extranjero y de su descendencia, ofreciendo un plan de empleabilidad y su incorporación al mercado laboral.

En la visita a las instalaciones del grupo de distribución alimentaria Gadisa, en el polígono de Betanzos (A Coruña), Rueda ha subrayado que es "una empresa familiar" y que a través de este programa amplia "su familia".

"Igual que una vez nosotros tuvimos que salir a esos países, ahora esas personas que quieran venir aquí a trabajar pueden hacerlo", ha resumido sobre los objetivos del programa, que ha traído, ha expuesto "a más de 400 perosnas desde que empezó".

"Muchas veces vienen con sus familias", ha sentenciado para remarcar también la llegada de gente joven "con muchas ganas de trabajar". Además, ha dicho, en una visita junto al conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, que les permite "integrarse" y que supone, por otra parte, para Galicia "paliar los problemas demográficos".

Empleados en Gadisa

Por su parte, el presidente y consejero delegado del grupo Gadisa, Roberto Tojeiro, ha señalado que son 27 las personas que tienen incorporadas a través de este programa.

"Un programa muy interesante que le da oportunidad a muchas personas cuyos antepasados, en su día, tuvieron que emigrar y ahora tienen la capacidad de venir aquí a ayudarnos a nosotros y empezar una nueva vida", ha sentenciado.

Además, ha expuesto que la empresa, con su contratación, se encarga de integrarlos en la parte laboral en el marco de un programa a través del que se selecciona a las personas.

En concreto, la empresa ha incorporado a su equipo humano a 27 profesionales procedentes de Cuba, Uruguay, Argentina y Brasil. De estos trabajadores, 21 desempeñan su labor en la plataforma de producto no perecedero de la compañía, donde han mantenido una breve charla con el presidente de la Xunta de Galicia y con el presidente y consejero delegado del Grupo Gadisa. Los otros seis profesionales trabajan en Gadis de las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra.