Trabajadores de Sargadelos no pueden entrar en la fábrica: “Los ha tomado como rehenes”

Fábrica de Sargadelos en Cervo

Los trabajadores de la fábrica de Sargadelos, en el municipio lucense de Cervo, tampoco han podido acceder este lunes a primera hora a la factoría y aguardan noticias sobre su futuro a las puertas del complejo, después de que el propietario, Segismundo García, plantease un ERTE por causa de “fuerza mayor” que fue desestimado en pocas horas por la Xunta de Galicia.

El portavoz de Industria de Comisións Obreiras en A Mariña, José Antonio Zan, se ha mostrado muy duro con el propietario de Sargadelos a quien acusa de haber "tomado a los trabajadores como rehenes de su inconsciencia”.

Zan ha dicho que “si quiere marcharse, que se marche” y ha afirmado que “el único problema que tiene esta fábrica es que está dirigida por un niño pequeño de más de setenta años”.

El sindicalista confirmó que los trabajadores se presentaron este lunes, como todos los días, a las siete de la mañana, pero “siguen sin poder entrar”. Y “eso que ya le comunicaron al señor Segismundo por parte de -la Consellería de- Empleo que no puede hacer un ERTE por causa de fuerza mayor”, añadió, que en este caso sería “el capricho de un niño pequeño”.

“Que venga una inspección de Trabajo y te diga que debes adoptar una serie de medidas preventivas” para proteger la salud de los trabajadores, “no es una causa de fuerza mayor”. Para tener esa consideración “tiene que ser algo grave, una inundación, un incendio o un apagón”, precisó el portavoz sindical.

De hecho, según Zan, “decir que se puede hacer un ERTE porque tienes que adoptar una serie de medidas de prevención, que son públicas, es reírse de la gente”. A su juicio, es “algo impensable”, porque se trata de hacer una “serie de obras” en la planta “que no hizo”.

“Si quiere irse, que se vaya. Seguramente no va a haber problema para encontrar a gente que quiera tirar de esta fábrica”, concluyó.