Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Trabajadores de Sargadelos no pueden entrar en la fábrica: “Los ha tomado como rehenes”

Efe
01/12/2025 11:07
Fábrica de Sargadelos en Cervo
El Ideal Gallego
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Los trabajadores de la fábrica de Sargadelos, en el municipio lucense de Cervo, tampoco han podido acceder este lunes a primera hora a la factoría y aguardan noticias sobre su futuro a las puertas del complejo, después de que el propietario, Segismundo García, plantease un ERTE por causa de “fuerza mayor” que fue desestimado en pocas horas por la Xunta de Galicia.

El portavoz de Industria de Comisións Obreiras en A Mariña, José Antonio Zan, se ha mostrado muy duro con el propietario de Sargadelos a quien acusa de haber "tomado a los trabajadores como rehenes de su inconsciencia”.

Zan ha dicho que “si quiere marcharse, que se marche” y ha afirmado que “el único problema que tiene esta fábrica es que está dirigida por un niño pequeño de más de setenta años”.

El sindicalista confirmó que los trabajadores se presentaron este lunes, como todos los días, a las siete de la mañana, pero “siguen sin poder entrar”. Y “eso que ya le comunicaron al señor Segismundo por parte de -la Consellería de- Empleo que no puede hacer un ERTE por causa de fuerza mayor”, añadió, que en este caso sería “el capricho de un niño pequeño”.

“Que venga una inspección de Trabajo y te diga que debes adoptar una serie de medidas preventivas” para proteger la salud de los trabajadores, “no es una causa de fuerza mayor”. Para tener esa consideración “tiene que ser algo grave, una inundación, un incendio o un apagón”, precisó el portavoz sindical.

De hecho, según Zan, “decir que se puede hacer un ERTE porque tienes que adoptar una serie de medidas de prevención, que son públicas, es reírse de la gente”. A su juicio, es “algo impensable”, porque se trata de hacer una “serie de obras” en la planta “que no hizo”.

“Si quiere irse, que se vaya. Seguramente no va a haber problema para encontrar a gente que quiera tirar de esta fábrica”, concluyó.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Atos del Poggetto

Secuestran en Toledo al perro campeón de Italia 'Atos del Poggetto' mientras se preparaba para el Mundial
EFE
El ideal gallego

Renfe refuerza la conexión Galicia-Madrid con casi 1.200 plazas extra el lunes 8 para facilitar el retorno de puente
EP
El ideal gallego

La madre de Yoel Quispe cree que el autor de su muerte busca reducir pena tras mostrar arrepentimiento en una carta
EP
puntonegrosg2

Desmantelan un punto de tráfico de drogas en la Sagrada Familia
Abel Peña