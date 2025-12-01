Rueda espera que la USC arregle sus “discrepancias” sobre Medicina

El presidente gallego, Alfonso Rueda, este lunes, durante la reunión del Consello da Xunta Lavandeira Jr (Efe)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advirtió este lunes a las universidades gallegas, con especial énfasis en que la USC debe solventar sus diferencias internas, que “la opción” única que hay para impartir el grado de Medicina es elegir entre “una facultad grande descentralizada potente o tres pequeñas”.

Por su parte, aseguró tener claro cuál es la vía preferida de la Xunta y resumió: “Mucho mejor una facultad enraizada y pensada para toda Galicia, una gran facultad de Medicina, que tener tres pequeñas”.

Así, manifestó su deseo de que la USC, con el foco en la Facultad de Medicina, solucione sus desavenencias “internas” y alcance “un acuerdo entre ellos mismos” que permita dar continuidad al pacto de descentralización que se había alcanzado previamente.

Preguntado acerca de si la Xunta adoptará un papel más proactivo y volverá a convocar a las universidades para tratar de solucionar la situación –tras no ratificar el pacto la USC, la Universidade da Coruña ya anticipó que impulsará su propio grado–, Rueda respondió que se está “en contacto”.

Pero el presidente gallego recalcó que la “opinión” del Ejecutivo autonómico sobre cuál sería “el mejor desenlace” es “conocida” –apuesta por la descentralización– y reiteró que la decisión final corresponderá a las universidades.

Así las cosas, volvió a insistir en que espera que, en el seno de la institución compostelana se solventen “las discrepancias” que manifestó la Facultad de Medicina, porque, volvió a insistir: la “opción” es “una facultad grande descentralizada” o tres pequeñas”.

En este sentido, la Universidad de Vigo sigue avanzando en los trámites para solicitar grado y este lunes su Consello de Goberno decidió no votar el acuerdo de descentralización de docencia alcanzado con el resto de universidades gallegas y con la Xunta, un acuerdo que, para el rector, Manuel Reigosa, está “muerto” tras el “no” de la USC.

El órgano de gobierno de la universidad viguesa se reunió en sesión extraordinaria para votar el acuerdo que recogía plazos para la descentralización de la docencia de los cursos cuarto y quinto (el sexto ya se imparte en hospitales de toda Galicia).

Sin embargo, Reigosa explicó en la reunión que “no procede votar el punto del orden del día porque la USC no se sumó al acuerdo”. “Y no procede que nosotros nos sumemos a un acuerdo rechazado por la USC”, señaló.

Así las cosas, el rector olívico confirmó que la institución académica seguirá avanzando en la tramitación del grado y lamentó que no se le ha “dejado otra salida” y estimó en 12,5 millones de euros anuales el coste de la titulación