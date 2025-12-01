Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Rueda espera que la USC arregle sus “discrepancias” sobre Medicina

El presidente avisa de que la opción es “una facultad grande descentralizada potente” o “tres pequeñas”

Agencias
01/12/2025 23:16
El presidente gallego, Alfonso Rueda, este lunes, durante la reunión del Consello da Xunta
El presidente gallego, Alfonso Rueda, este lunes, durante la reunión del Consello da Xunta
Lavandeira Jr (Efe)
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advirtió este lunes a las universidades gallegas, con especial énfasis en que la USC debe solventar sus diferencias internas, que “la opción” única que hay para impartir el grado de Medicina es elegir entre “una facultad grande descentralizada potente o tres pequeñas”.

 Por su parte, aseguró tener claro cuál es la vía preferida de la Xunta y resumió: “Mucho mejor una facultad enraizada y pensada para toda Galicia, una gran facultad de Medicina, que tener tres pequeñas”.

 Así, manifestó su deseo de que la USC, con el foco en la Facultad de Medicina, solucione sus desavenencias “internas” y alcance “un acuerdo entre ellos mismos” que permita dar continuidad al pacto de descentralización que se había alcanzado previamente.

 Preguntado acerca de si la Xunta adoptará un papel más proactivo y volverá a convocar a las universidades para tratar de solucionar la situación –tras no ratificar el pacto la USC, la Universidade da Coruña ya anticipó que impulsará su propio grado–, Rueda respondió que se está “en contacto”.

 Pero el presidente gallego recalcó que la “opinión” del Ejecutivo autonómico sobre cuál sería “el mejor desenlace” es “conocida” –apuesta por la descentralización– y reiteró que la decisión final corresponderá a las universidades. 

Así las cosas, volvió a insistir en que espera que, en el seno de la institución compostelana se solventen “las discrepancias” que manifestó la Facultad de Medicina, porque, volvió a insistir: la “opción” es “una facultad grande descentralizada” o tres pequeñas”.

En este sentido, la Universidad de Vigo sigue avanzando en los trámites para solicitar grado y este lunes su Consello de Goberno decidió no votar el acuerdo de descentralización de docencia alcanzado con el resto de universidades gallegas y con la Xunta, un acuerdo que, para el rector, Manuel Reigosa, está “muerto” tras el “no” de la USC.

 El órgano de gobierno de la universidad viguesa se reunió en sesión extraordinaria para votar el acuerdo que recogía plazos para la descentralización de la docencia de los cursos cuarto y quinto (el sexto ya se imparte en hospitales de toda Galicia).

 Sin embargo, Reigosa explicó en la reunión que “no procede votar el punto del orden del día porque la USC no se sumó al acuerdo”. “Y no procede que nosotros nos sumemos a un acuerdo rechazado por la USC”, señaló. 

Así las cosas, el rector olívico confirmó que la institución académica seguirá avanzando en la tramitación del grado y lamentó que no se le ha “dejado otra salida” y estimó en 12,5 millones de euros anuales el coste de la titulación 

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Un agente del 091 observa un anuncio para prevenir la cibercriminalidad

Casi uno de cada cuatro de los delitos denunciados en A Coruña se cometen en internet
Abel Peña
Exterior de Palexco, durante la cumbre hispano-alemana de 2022

Hace 25 años | Luz verde para la construcción del nuevo palacio de congresos coruñés
Eugenio Cobas
Protesta contra la violencia machista el pasado 25-N

María Ángeles, de 45 años, es la víctima número 41 por violencia de género en lo que va de 2025
Agencias
Pradas, Mazón y Feijóo, en el Centro de Emergencias de la Generalitat

Salomé Pradas rechaza volver a declarar ante la jueza de la dana
Agencias