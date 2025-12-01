Renfe refuerza la conexión Galicia-Madrid con casi 1.200 plazas extra el lunes 8 para facilitar el retorno de puente

Tren de Renfe El Ideal Gallego

Renfe reforzará la conexión entre Galicia y Madrid el próximo puente de la Constitución con casi 1.200 plazas extraordinarias el lunes 8 con el objetivo de facilitar el retorno de los viajeros.

Según avanzan fuentes de Renfe a Europa Press, la compañía ha programado dos trenes especiales Avlo entre Santiago y Madrid (uno en cada sentido), con paradas intermedias en Ourense y Zamora.

En concreto, el primero de ellos saldrá a las 14.40 horas de Madrid y llegará a Santiago a las 17.42 horas, mientras que el otro partirá de la capital gallega a las 19.20 horas y llegará a Chamartín a las 22.33 horas.

"Esto supone el aumento en casi 1.200 plazas extraordinarias diarias para facilitar la operación retorno", ha reivindicado Renfe, indicando que los billetes ya están a la venta en los canales oficiales de la compañía.