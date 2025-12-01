La costa gallega vuelve a estar en alerta naranja a partir del martes

Alerta naranja en la costa gallega

La Xunta ha activado para este martes la alerta naranja por temporal costero en el litoral gallego, que se dejará notar desde las primeras horas de mañana con olas de hasta seis metros.

Según el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso se iniciará muy pronto en el noroeste y oeste de la provincia de A Coruña, y se ampliará a media mañana al sudoeste de la costa coruñesa y a los litorales de Pontevedra y Lugo.

Por esta alerta, la Xunta ha decidido la suspensión del programa Xogade y de la actividad deportiva federada en el mar en cuatro zonas diferentes.

En concreto, en los municipios del oeste de A Coruña (Costa da Morte) entre las 3:00 horas del martes y las 15:00 horas del miércoles; y en los del noroeste de la misma provincia entre las 6:00 horas del martes y las 15:00 horas del miércoles.

También en los ayuntamientos del sudoeste de A Coruña y Rías Baixas (Pontevedra) entre las 12:00 horas del martes y las 9:00 horas del miércoles.

En los ayuntamientos de la Mariña Lucense, la actividad federada en el mar y el programa Xogade se suspende entre las 12:00 horas del martes y las 12:00 horas del miércoles.

Estas actividades ya están suspendidas para la jornada de hoy, lunes, en los ayuntamientos del litoral de la Costa da Morte, entre las 12:00 y las 18:00 horas.

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, ya ha informado de la situación a través del 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, como diques y paseos marítimos, y pide que se extremen las medidas de seguridad para realizar cualquier actividad en el mar.