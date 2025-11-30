Miles de personas en Ferrolterra no están dispuestas a dejar pasar el tren

Miles de personas recorren las calles de Ferrol en la manifestación de este domingo para pedir mejores conexiones ferroviarias Kiko Delgado (Efe)

Multitudinaria protesta la que recorrió este domingo las calles de Ferrol para exigir a los Gobiernos un tren del siglo XXI, competitivo, público y sostenible.

Una deuda histórica por la que, al fin, la ciudadanía está dispuesta a luchar con el poderoso instrumento de la movilización. Más de 10.000 personas, según los datos trasladados por el Concello, marcharon desde la estación de trenes hasta la plaza de Armas, saliendo a las 12.00 horas y llegando una hora después al palacio municipal, donde Ana Santiago, una de las portavoces del Foro Cidadán polo Ferrocarril, promotor de la protesta, dio paso a la lectura del manifiesto.

La mayoría de los alcaldes de las comarcas estaban presentes, además de otros responsables políticos provinciales, autonómicos y estatales, cerrando filas por una demanda que verbalizaron la cineasta y el exjugador del OAR, Chelo y Miguel Loureiro.

No obstante, el protagonismo absoluto de la jornada fue de una ciudadanía que, desde la diversidad de ideologías, edades y circunstancias, entiende que se debe poner fin al aislamiento de Ferrol.

Unanimidad

Además, todos los partidos políticos con presencia en la comarca de Ferrolterra se sumaron a la manifestación en defensa de la modernización del tren a la ciudad, en la que enfatizaron que la necesidad de mejorar el trazado “es un clamor” a nivel económico y social.

Minutos antes de la protesta, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, aseguró que es “un clamor que Ferrol no puede perder el tren” y sostuvo que hay “miles de personas” que no piden “nada que no tengan otros”, sino “un tren del siglo XXI”.

El regidor declaró que no se “puede explicar” que el desplazamiento en ferrocarril de A Coruña a Santiago dure “28 minutos”, mientras que el de Ferrol a A Coruña tarda “una hora y cuarto” y también criticó que las demás grandes ciudades de Galicia tengan estación intermodal o su proyecto en marcha, a diferencia de la ferrolana.

Además, afeó que el plan para el baipás del municipio coruñés de Betanzos “siga parado por decisiones políticas” y valoró la importancia de la unidad: “Queremos tener ferrocarril, esta comarca tiene futuro y no hay ninguna duda de que el tren está cambiando las comunicaciones en toda España, queremos ser iguales”, remarcó.

“Tener buenas comunicaciones es una premisa para el desarrollo social y económico” Néstor Rego, diputado del BNG en el Congreso

“Esta reivindicación es absolutamente justa, las mejoras no son suficientes, se necesita un nuevo trazado” José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSdeG

“El déficit es un insulto por ser un territorio de relevancia en el que no existe servicio ferroviario” Manuel Lago, diputado de Sumar

La directora general de Movilidad de la Xunta, Judit Fontela, consideró, antes de la manifestación, que urge “pedir la mejora de las conexiones ferroviarias de toda la comarca” y la “modernización y electrificación de la línea a A Coruña”, además del “desbloqueo inmediato de la intermodal”, sobre la que aludió a un “bloqueo del Adif”.

Fontela también exigió la “mejora de las conexiones de la línea Ribadeo-Ferrol para superar el agravio frente a otras comunidades” y subrayó como “fundamental la restitución de todas las conexiones previas al 9 de junio”, cuando Renfe redujo los viajes hacia A Coruña y eliminó la línea directa a Madrid.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, hizo mención a una “manifestación necesaria” e insistió en pedir más “inversión en el tren a Ferrol”.

Así, manifestó que la ciudad “tiene que tener el tren que le corresponde” y que el organismo que lidera afronta “una inversión de muchos millones” para renovar sus infraestructuras ferroviarias, pero indicó que le “falta la salida a la meseta” por la que no se puede “estar esperando años”.