Igualdade estuda crear máis centros para acoller menores migrantes como o de Monforte de Lemos
Actualmente as instalacións do municipio lucense teñen ocupadas 14 das 80 prazas dispoñibles
A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, avanzou que a Xunta estudiará crear máis centros específicos para acoller menores migrantes como o do municipio lucense de Monforte de Lemos se este se enche –actualmente ten 14 prazas ocupadas das 80 dispoñibles–.
Preguntada respecto diso nunha entrevista na Cadena Ser, a responsable de Política Social insistiu en que Galicia non conta con prazas suficientes para acoller a estes menores e acusou ao Goberno de “impoñer” estes traslados.
“Somos solidarios? Si, pero na medida das nosas posibilidades. É solidario impoñer a acollida de 317 menores sen ter nin unha soa cama dispoñible?”, cuestionou a conselleira, á vez que responsabilizou tamén ao Executivo das demoras no sistema de dependencia.
Respecto á solicitude da Fegamp para obter máis financiamento para que os concellos poidan prestar o Servizo de Axuda non Fogar, a conselleira avanzou que emprazará á federación a unha nova reunión para seguir negociando, pero tamén insistiu en que a Xunta propuxo un incremento dun 33% para o que queda de lexislatura.
Sobre os peches de dúas residencias de maiores por falta de condicións mínimas, García xustificounos facendo referencia aos informes dos inspectores e negou que a privatización das prazas sexa a causa destes.
Nunha semana marcada polo 25-N, asegurou que a Xunta está enfocada en traballar na concienciación de todas as mulleres e en animar a aquelas que padecen calquera tipo de violencia a que denuncien, deste xeito, subliñou que o obxectivo do Goberno galego é “protexer a todas as vítimas”.
Cuestionada pola despedida que se fixo por parte do Goberno galego ao exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, tras deixar o seu posto por unha denuncia por unha suposta agresión sexual, a responsable de Igualdade pediu o “máximo respecto” aos procedementos xudiciais e incidiu en que “a Xunta sempre está á beira das vítimas”.
Neste contexto, instou á CIG e ao BNG a “non utilizar o 25-N de forma política” e cualificou de “lamentable” que “se utilice esta data para atacar a unha muller e a un partido político”.
Pronunciouse así despois de que o PP denunciase esta pasada semana que as súas traballadoras do partido en Santiago tiveron que traballar “escoltadas pola Policía Nacional”, por unha manifestación organizada pola CIG no marco do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller na que as persoas que protestaban desprazáronse ata a sede local.
Con todo, Fabiola García lamentou que o BNG “siga por ese camiño, polo camiño da pancarta, da manifestación e do alboroto” e criticou que nin a líder do BNG, Ana Pontón, nin a alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, “condenasen estes actos”.