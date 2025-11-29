Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Sanidade ve “controlada” a gripe en Galicia a pesar de que haberá “tensións” en Urxencias

Efe
29/11/2025 21:22
Un sanitario vacina a un cidadán contra a gripe, este sábado, na Coruña
Un sanitario vacina a un cidadán contra a gripe, este sábado, na Coruña
Patricia G. Fraga
O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, deu por “controlada” onte a situación epidémica da gripe en Galicia nestes momentos a pesar de que admitiu que “probablemente haberá puntualmente tensións” nos servizos de Urxencias e na atención hospitalaria.

 Gómez Caamaño pronunciouse así despois de ser preguntado por este asunto durante a súa visita ás obras do centro de protonterapia de Galicia.

 Con respecto á gripe, o conselleiro indicou que a presenza do virus áchase nun momento de intensidade baixa, con tendencia crecente e difusión aínda local.

 “Esa é a situación e para esa situación temos unha serie de medidas que se están tomando”, afirmou Gómez Caamaño, que subliñou que o plan invernal do Servizo Galego de Saúde (Sergas) leva funcionado xa “varias semanas” e que, de acordo coa evolución epidemiolóxica, “iranse tomando as medidas pertinentes”.

 Entre elas, por exemplo, o reforzo da campaña de vacinación contra a gripe, xa que este mesma fin de semana activáronse xornadas extraordinarias para administrar máis doses nos centros hospitalarios galegos e así “potenciar e impulsar” a inmunización da poboación, que, precisou o conselleiro, non levaba un ritmo “apropiado”. 

