El Ideal Gallego Fundado en 1917

Ourense

Piden dos años y medio de cárcel para un acusado de estafar 12.300 euros a una mujer con deterioro cognitivo

Ep
29/11/2025 12:04
Cajero automático
EFE
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense juzgará este lunes, día uno de diciembre, a las 09.30 horas a un hombre acusado de estafar 12.300 euros a una mujer, que padecía un deterioro cognitivo. Fiscalía pide para él dos años y medio de cárcel.

Según expone el escrito fiscal, los hechos se remontan a 2022, cuando el acusado, con conocimiento del deterioro cognitivo del primera y con "ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito", entre mayo y diciembre acompañó en numerosas ocasiones a la víctima a la oficina bancaria donde tenía la cuenta.

En esas ocasiones, logró que la víctima efectuase numerosas retiradas de dinero tanto en el cajero automático como en el interior de la oficina de la entidad, que posteriormente entregaba a éste. Así, logró hacerse con una cantidad total que asciende a 12.300 euros.

Por ello, Fiscalía le acusa de un delito continuado de estafa y pide una pena de dos años y medio de prisión, así como la inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, el acusado deberá indemnizar los 12.300 euros.

