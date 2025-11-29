Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Instalan o acelerador de protóns do Centro de Protonterapia en Santiago de Compostela

Rueda destaca que Galicia será pioneira en España en ofrecer esta tecnoloxía na sanidade pública

Ep
29/11/2025 21:20
O presidente da Xunta e o conselleiro de Sanidade, na visita ás obras de instalación este sábado en Santiago
O presidente da Xunta e o conselleiro de Sanidade, na visita ás obras de instalación este sábado en Santiago
Lavandeira Jr (Efe)
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, presenciou este sábado a instalación do acelerador de protóns do futuro Centro de Protonterapia destinado a tratar o cancro en Santiago de Compostela, un centro que, tal e como destacou, converterá a Galicia na primeira comunidade de España en ofrecer protonterapia na sanidade publica.

 “Hoxe é un día moi importante, é o principio da última etapa. Aínda queda moito por traballar pero é un día moi importante, grazas a todos os que están implicados neste proxecto desde o principio”, esgrimiu Rueda.

 Durante unha visita ás obras deste centro, o presidente estivo acompañado polo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, e polo director da Fundación Amancio Ortega, Óscar Ortega, entidade que doou este equipamento, e á que o presidente galego definiu como “un aliado imprescindible”.

 Así mesmo, aproveitou para explicar que este centro –cuxa posta en marcha espérase para finais do ano que vén– é o máis adiantado dos nove que se están construíndo en España, o que converterá á comunidade na primeira en ofrecer este tratamento de radioterapia de precisión a través da sanidade pública.

 En concreto, os primeiros pacientes deste centro poderían empezar a recibir tratamento entre finais de 2026 e inicios de 2027 e avanzou que en Galicia xa se están formando aos profesionais sanitarios que atenderán este centro.

 “Todos estamos a desexar que os pacientes que necesitan esta tecnoloxía poidan tela. Así que confío que a finais do ano que vén mos sexa capaces de que isto sexa unha realidade”, apuntou o presidente.

 Cabe lembrar que o investimento total do Centro de Protonterapia de Galicia superará os 60 millóns de euros entre a edificación e o equipamento, un orzamento no que están recollidos os 28 millóns de euros achegados pola Fundación Amancio Ortega á sanidade pública galega no marco do acordo para o impulso da protonterapia en España.

 Ademais, as obras do edificio, impulsadas polo Goberno galego, están cofinanciadas con fondos europeos do programa operativo Feder 2021-2027.

 Neste contexto, o presidente da Xunta aproveitou a súa intervención para manifestar o seu agradecemento “a todos os que están a facer posible” este centro de protonterapia e destacou especialmente o labor que desenvolven os profesionais da sanidade pública galega. 

