Fiscalía pide más de 23 años de cárcel para el delincuente 'Pandolo' en Ordes

Audiencia Provincial de A Coruña Germán Barreiros

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo día 4 a José Manuel Martínez, más conocido como 'Pandolo', considerado un peligroso atracador, con múltiples antecedentes penales y con condenas por tentativa de homicidio.

Será también por este mismo delito y por robo en casa habitada en el municipio coruñés de Ordes, en concreto en una vivienda sita en O Pereiro donde residía una familia de seis miembros que en ese momento se encontraban durmiendo.

En su escrito, Fiscalía sostiene que el acusado accedió al interior de la casa por una puerta cerrada sin pasar la llave y que, por tanto, no tuvo que forzar, "buscando bienes de los que poder apropiarse".

"Una vez dentro de la vivienda, el acusado vagó por varias estancias de esta como el salón y la cocina y, con ánimo de enriquecimiento injusto, se apoderó de distintos enseres como una navaja, pan de molde, varias latas de conserva, un fuet y agua".

También, añade, estuvo "comiendo parte de lo apropiado en las respectivas estancias". Posteriormente, cogió el coche de uno de los propietarios y cargó en él enseres, entre ellos la bicicleta con la que había llegado al lugar, fruto de un robo anterior investigado en otro procedimiento.

Otros disparos

"A causa el ruido del vehículo en marcha, varios de los moradores de la vivienda se despertaron" percantándose de lo sucedido. En ese momento, señala Fiscalía, el acusado sacó una pistola, que llegó a disparar "con clara intención de menoscabar la integridad física" de una de las personas de la casa "si bien el proyectil impactó a escasos centímetros por debajo de donde se encontraba el perjudicado adentrándose en los muros de la vivienda".

Hubo también un segundo disparo para tratar de evitar que lo alcanzasen llegando a impactar en el abdomen de uno de los residentes en la casa.

Cuando su mujer comenzó a gritar al ver a su marido malherido en el suelo, el acusado "aún con el arma en la mano se giró hacía ella y realizó un nuevo disparo contra ésta a una distancia de menos de tres metros con clara intención de acabar con su vida, pero que no la alcanzó".

"Ella se parapetó detrás de otro vehículo allí aparcado mientras el acusado realizaba varios disparos más sin alcanzarla". No obstante, a continuación, agarró a la mujer por un brazo, la alzó contra su voluntad y forzándola a punta de pistola le gritó 'métete en el coche y sácalo tú'".

Otra de las habitantes de la casa se enfrentó al procesado, "abalanzándose sobre él, este la apartó y la empujó golpeándola en la cara con el arma, tirándola al suelo para después girar la pistola y, apuntándole directamente a la cabeza a pocos centímetros de ella y con inequívoco ánimo de acabar con su vida, percutir el gatillo del arma mientras le decía 'esto es porque tú te lo buscaste', si bien en ese momento la pistola se encasquilló y no se llegó a producir la detonación".

Detención

Con posterioridad, el resto de los habitantes de la casa se abalanzaron sobre el acusado, lo desarmaron, inmovilizaron y lo mantuvieron retenido hasta que agentes llegaron al lugar procediendo a su detención.

El Ministerio Público pide para él por un delito de robo intentado dos años y nueve meses; multa de dos meses por un delito leve de hurto y otros dos años y seis meses por tenencia de armas. Por dos delitos de tentativa de homicidio solicita, por cada uno, nueve años y nueve meses.