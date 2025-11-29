Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Dos pueblos de Ourense se suman a los Más Bonitos de España

Efe
29/11/2025 15:09
Vilanova dos Infantes
Vilanova dos Infantes, en Celanova
Turismo
Las localidades de Vilanova dos Infantes (Celanova) y Oseira (San Cristovo de Cea), en Ourense; Santa Gadea del Cid, en Burgos; y Alpuente, en Valencia, se sumarán en 2026 a los Pueblos Más Bonitos de España.

La Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, a la que pertenecen 122 municipios, ha anunciado este sábado la incorporación de estas cuatro localidades en la asamblea nacional que ha celebrado en Santillana del Mar, a la que han asistido setenta delegaciones.

En la reunión, que ha tenido lugar en el Palacio Peredo-Barreda, se han expuesto las candidaturas presentadas por los propios pueblos, que posteriormente han sido evaluadas y votadas por la comisión de calidad de la asociación.

Los cuatro nuevos municipios han sido seleccionados entre todas las candidaturas tras una resolución favorable, por lo que se incorporan a la asociación y gozarán de este reconocimiento.

Los pueblos asociados han hecho un balance de las actividades de la entidad, presentado nuevos proyectos y abordado y debatido los retos y desafíos del mundo rural, con temas como la financiación y la vivienda.

Han asistido el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; la alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo; el presidente de la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, Francisco Maestre; la directora general de Turismo de Cantabria, María Saiz Villar, y el director general de la Fundación Caja Cantabria, Juan Antonio Muñiz.

Maestre ha destacado que, de todas las candidaturas presentadas este año, solo cuatro municipios "han superado con éxito el exigente proceso de auditoría", lo que demuestra que "prima la calidad por encima de la cantidad".

Las cuatro incorporaciones

Alpuente es el primer pueblo de la provincia de Valencia en pertenecer a la red y, según la asociación, ofrece una combinación muy equilibrada entre patrimonio, naturaleza e identidad rural.

Situado en un paisaje de montaña típico del interior de Valencia, destaca por su castillo de origen andalusí, las antiguas murallas y el trazado medieval de su casco urbano; además de su acueducto, las huellas de dinosaurios halladas en su término y el interés de su museo paleontológico.

Oseira es conocida por el Monasterio de Santa María, uno de los grandes referentes del Císter en España y pieza fundamental del patrimonio gallego.

Este conjunto monástico, levantado entre los siglos XII y XVI, destaca por su tamaño, su sobriedad arquitectónica y su historia y el pequeño núcleo que lo rodea se integra con naturalidad en un entorno de montaña tranquilo.

Santa Gadea del Cid es una villa burgalesa de origen medieval que conserva un conjunto urbano muy homogéneo.

Su iglesia-fortaleza de Santa María, del siglo XIV, domina el caserío y recuerda el carácter estratégico que tuvo esta localidad durante siglos.

Vilanova dos Infantes es una de las aldeas históricas más singulares de la provincia de Ourense.

Su silueta está marcada por la Torre da Homenaxe, un vestigio medieval que domina el poblado desde hace siglos.

