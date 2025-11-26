Tres aseguradoras aceptan indemnizar con más de 5 millones a armadora del Villa de Pitanxo

Búsqueda de los marineros desaparecidos en el Villa de Pitanxo El Ideal Gallego

Las tres aseguradoras condenadas a indemnizar con 5,1 millones de euros a la armadora del 'Villa de Pitanxo' han acordado no recurrir la sentencia judicial que les obligaba a abonar esa cantidad por el naufragio del barco en Terranova (Canadá).

Una diligencia emitida el pasado 30 de octubre confirma que, a instancia de todas las partes procesales, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra adquiría firmeza al renunciar las compañías a un posible recurso.

Las aseguradoras alcanzaron un acuerdo con la casa armadora, Pesquerías Nores, en cuanto al pago de las cantidades de condena, además de los intereses y las costas.

Así, además de esos intereses, Mapfre España tendrá que pagar 3.104.408 euros, la Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo otros 1.034.802 euros y la Mutua de Seguros de Armadores de Buques de Pesca en España, el restante 1.034.802 euros.

Los armadores del 'Villa de Pitanxo' sostienen que, una vez que este fallo ha adquirido firmeza, se demuestra que el barco arrastrero estaba en "perfectas condiciones" de navegabilidad.

Pesquerías Nores defiende que esta sentencia resuelve "definitivamente" las causas del accidente que analizaba el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) y que contradice esa resolución.

La armadora subraya que la titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra resuelve las condiciones de navegabilidad del buque, la "pretendida" sobrecarga, las "supuestas" obras ilegales en el barco o la formación de hielo en cubierta y su conexión con el siniestro.

Además, también zanja, según los abogados de los armadores del 'Pitanxo', la posible escora permanente a babor, la deficiencia de calados o la falta de protocolo del cierre de la tolva de desperdicios, detalles apuntados por la CIAIM en su informe.

Todo ello, reiteran desde Pesquerías Nores, "se apoya en una larga serie" de documentos y pruebas, testificales y periciales, tanto de particulares como de cargos públicos, entre ellas la declaración del inspector de buques de la Capitanía Marítima de Vigo (Pontevedra).

Estas pruebas "ponen contundentemente de manifiesto la falta de base de las conclusiones establecidas en el informe", sentencia la casa armadora.

El pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' naufragó el 15 de febrero de 2022 a 250 millas del puerto de Saint John's, en la isla de Terranova, provocando la muerte de 21 marineros. Solo tres sobrevivieron: el patrón del buque, su sobrino y un marinero de origen ghanés.