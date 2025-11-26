Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta amplía la vigencia de la tarjeta Xente Nova y la +65 durante el próximo año

Efe
26/11/2025 11:13
Estación de autobuses de A Coruña 
El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La Xunta ampliará a 2026 la gratuidad del transporte interurbano para menores de 21 años, a través de la Tarxeta Xente Nova (TXN), así como para los mayores de 65 con la tarifa '+65'.

Así se recoge en sendas resoluciones que publica este miércoles el Diario Oficial de Galicia (DOG) en las que la Xunta remarca que procede la prórroga del plazo de su vigencia para el año 2026 a la vista de los viajes efectuados por las personas usuarias al amparo de estas tarifas, y su tendencia creciente a lo largo del período temporal en que ya estuvo funcionando.

La Tarifa +65 y la Tarxeta Xente Nova ofrecen hasta 60 viajes gratuitos al mes para personas mayores de 65 años y menores de 21 años respectivamente y son aplicables en toda la red de autobuses interurbanos de la comunidad autónoma.

La resolución recogida en el DOG se tramita como expediente anticipado de gasto, por lo que el presupuesto que se proyecta queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2026.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Radar móvil de la Guardia Civil de Tráfico

Cazan a un vecino de A Coruña conduciendo a 181 kilómetros por hora en una zona limitada a 90
Redacción
elidealgallego-veggie

Santiago de Compostela, la ciudad más veggie de España
Contenido Patrocinado
El ideal gallego

La Audiencia Nacional pide al PSOE los pagos en efectivo efectuados entre 2017 y 2024
EFE
Una persona sentada a la mesa con una cesta de Navidad

¿Cómo enviar desde A Coruña una cesta de Navidad?
Redacción