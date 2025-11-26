Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

A Xunta busca “abrir as cadeas de valor” de Airbus a máis contratistas galegos

Lorenzana traslada á líder mundial en aeronaves o seu interese por colaborar na estratexia galega de seguridade

Ep
26/11/2025 22:53
Lorenzana, a segunda pola dereita, na súa reunión de onte con responsables de Airbus
Xunta de Galicia
A Xunta fíxase como obxectivo “abrir as cadeas de valor” de Airbus a máis contratistas galegos e “apoiar” aos seus provedores para ampliar as súas capacidades de produción no próximos cinco anos, “favorecendo, así, novos proxectos en común”.

 Recólleo unha nota de prensa emitida pola Consellería con motivo dunha reunión este mércores en Madrid entre a titular de Industria, María Jesús Lorenzana, e representantes de Airbus, aos que trasladou o interese da Xunta por que a líder mundial en aeronaves siga colaborando na estratexia galega de seguridade, defensa e aeroespacio.

 Airbus é líder mundial en construción de aeronaves civís e militares e é un dos socios “estratéxicos e industriais” da Xunta desde a posta en marcha do parque empresarial de Rozas (Lugo), cunha rede “consolidada” de empresas e centros galegos que traballan como provedoras de tecnoloxía para a compañía.

 O encontro enmárcase na rolda de contactos que Industria mantén con empresas vinculadas ao sector da seguridade, a defensa e aeroespacio. 

O Goberno autonómico lembrou que no marco da estratexia de seguridade, defensa e aeroespacio vai lanzar o vindeiro ano unha nova licitación dotada con 83 millóns de euros para financiar novos programas conxuntos de I+D entre empresas tractoras e os provedores galegos.

 Ademais, tamén a inicios do 2026, publicaranse dúas convocatorias de axudas que suman un total de oito millóns de euros co obxectivo de apoiar o posicionamento das empresas galegas como subministradoras de tecnoloxía de defensa e seguridade, e para o desenvolvemento e industrialización de produtos e sistemas baseados en tecnoloxías duais. 

