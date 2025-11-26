A folga en Atención Primaria comeza cunha concentración fronte á Consellería de Sanidade
A Xunta cifra o seguimento nun 7% na quenda de mañá e nun 4,26% na de tarde, datos que critican os sanitarios
Ao redor de dous centenares de persoas concentráronse onte ante a Consellería de Sanidade, coincidindo co primeiro dos tres días de folga convocados pola CIG en Atención Primaria (AP).
Aínda que o sindicato valorou “positivamente” o seguimento do paro a pesar dos servizos mínimos “abusivos”, Sanidade cifrouno onte á mañá nun 7% e na tarde nun 4,26%.
Esta central sindical, xunto ao médico O’Mega, son os que manteñen a convocatoria tras reunirse estas semanas co departamento autonómico e non chegar a acordo. CSIF, CCOO e Simega, si o fixeron e desconvocaron o paro.
En palabras de Manuel González Moreira, da Executiva Nacional de CIG Saúde, a convocatoria mantense porque a proposta final da Consellería, “aínda que recolle melloras que levan anos reclamando”, “non consolida unha situación con perspectiva de futuro para a Primaria”.
Moreira insistiu en que a Consellería debe facerse “responsable” da situación e “analizar o seu papel”. Entre as reivindicacións citadas, está, entre outras cuestións, o novo Plan de Ordenación dos Recursos Humanos.
A CIG tamén criticou os servizos mínimos impostos pola Xunta, que tacharon de “abusivos”. A pesar disto, valoraron o “elevado seguimento” da folga nesta primeira xornada.
Segundo os datos de Sanidade, a folga alcanzou, na quenda de mañá, un seguimento do 6,89% na totalidade dos centros sanitarios de AP de Galicia mentres que para a quenda de tarde situouno nun 4,26% de media en todos os centros galegos.
Os profesionais criticaron estas cifras e, como exemplo, citaron o caso da área sanitaria de A Coruña-Cee onde a Xunta cifrou o seguimento na mañá nun 7,8% mentres os profesionais precisaron que contando o persoal dispoñible – sen ausencias e servizos mínimos– a cifra ascende ao 18% con especial incidencia nos facultativos, que pasan do 20% oficial a un 59% co criterio antes citado.