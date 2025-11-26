Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

A folga en Atención Primaria comeza cunha concentración fronte á Consellería de Sanidade

A Xunta cifra o seguimento nun 7% na quenda de mañá e nun 4,26% na de tarde, datos que critican os sanitarios

Ep
26/11/2025 22:56
Sanitarios durante unha concentración, este mércores, en Santiago de Compostela
Sanitarios durante unha concentración, este mércores, en Santiago de Compostela
Lavandeira Jr (Efe)
Ao redor de dous centenares de persoas concentráronse onte ante a Consellería de Sanidade, coincidindo co primeiro dos tres días de folga convocados pola CIG en Atención Primaria (AP).

 Aínda que o sindicato valorou “positivamente” o seguimento do paro a pesar dos servizos mínimos “abusivos”, Sanidade cifrouno onte á mañá nun 7% e na tarde nun 4,26%.

 Esta central sindical, xunto ao médico O’Mega, son os que manteñen a convocatoria tras reunirse estas semanas co departamento autonómico e non chegar a acordo. CSIF, CCOO e Simega, si o fixeron e desconvocaron o paro.

 En palabras de Manuel González Moreira, da Executiva Nacional de CIG Saúde, a convocatoria mantense porque a proposta final da Consellería, “aínda que recolle melloras que levan anos reclamando”, “non consolida unha situación con perspectiva de futuro para a Primaria”.

 Moreira insistiu en que a Consellería debe facerse “responsable” da situación e “analizar o seu papel”. Entre as reivindicacións citadas, está, entre outras cuestións, o novo Plan de Ordenación dos Recursos Humanos.

 A CIG tamén criticou os servizos mínimos impostos pola Xunta, que tacharon de “abusivos”. A pesar disto, valoraron o “elevado seguimento” da folga nesta primeira xornada. 

Segundo os datos de Sanidade, a folga alcanzou, na quenda de mañá, un seguimento do 6,89% na totalidade dos centros sanitarios de AP de Galicia mentres que para a quenda de tarde situouno nun 4,26% de media en todos os centros galegos.

 Os profesionais criticaron estas cifras e, como exemplo, citaron o caso da área sanitaria de A Coruña-Cee onde a Xunta cifrou o seguimento na mañá nun 7,8% mentres os profesionais precisaron que contando o persoal dispoñible – sen ausencias e servizos mínimos– a cifra ascende ao 18% con especial incidencia nos facultativos, que pasan do 20% oficial a un 59% co criterio antes citado. 

