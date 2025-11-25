La Fiscalía pide que se prohíba a un octogenario viajar en bus urbano en Vigo tras un acto de exhibicionismo

Bus urbano en Vigo Facebook

La Fiscalía ha pedido que un octogenario no viaje en el autobús urbano de Vigo durante dos años tras haber protagonizado un acto de supuesto exhibicionismo ante una menor en uno de los vehículos de la empresa Vitrasa, concesionaria de ese transporte municipa

La vista oral del juicio ha sido programada para el próximo jueves a las 11:00 horas en el Juzgado de lo penal 2 de Vigo sobre ese supuesto acto de exhibicionismo el 23 de noviembre de 2023.

Según la Fiscalía, el hombre, nacido en Argentina en 1944, sin antecedentes penales, se encontraba sentado en el bus frente a una joven menor de edad y actuó "con ánimo libidinoso y de atentar contra la moral sexual".

El hombre ha sido acusado de un delito de exhibicionismo y la Fiscalía solicita nueve meses de prisión, la prohibición de acercarse a 300 metros de la menor y comunicarse con ella durante dos años y la prohibición de viajar en los autobuses de Vigo por el mismo periodo.

También requiere que esté dos años en libertad vigilada y se le inhabilite durante tres años para cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuida, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, además de tener que indemnizar a la menor con 300 euros por daños morales.