El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Activado el plan ante el riesgo de inundaciones por las lluvias en Galicia

Ep
24/11/2025 10:09
Lluvia
El Ideal Gallego

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha activado el plan especial para el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) en fase de preemergencia por las lluvias que se prevén en la Comunidad.

Así, según la información trasladada por en 112 Galicia, actualmente está en seguimiento la estación de Umia-Gallo, en la provincia de Pontevedra.

En este sentido, la central de emergencias ha alertado de que, en ese punto, pueden observarse desbordamientos puntuales y pide extremar la precaución.

Alerta amarilla en la provincia de Pontevedra

La provincia de Pontevedra, según recoge la página web de 'MeteoGalicia', se encuentra este lunes en alerta amarilla por lluvias, al esperarse más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Durante esta jornada, Galicia se encuentra bajo el paso de un frente activo que deja una mañana con cielos muy nublados y con lluvias generalizadas.

Tras el paso del frente, la tarde, previsiblemente, tendrá una tendencia a la apertura de claros y con lluvias ocasionales. En cuanto a las temperaturas, las mínimas descenderán ligeramente y las máximas tendrán un ligero ascenso.

