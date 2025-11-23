Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

La Xunta iniciará el próximo fin de semana la vacunación extraordinaria contra la gripe para personas de 60 a 69 años

Ep
23/11/2025 15:27
Vacunación contra la gripe
EFE

La Xunta pondrá en marcha el próximo fin de semana una campaña extraordinaria de vacunación frente a la gripe en los hospitales gallegos, cuya población diana serán las personas con edades comprendidas entre los 60 y los 69 años que aún no hayan sido citadas.

La Consellería de Sanidade, a través de la Dirección Xeral de Saúde Pública, enviará SMS de citación para que esta población diana pueda acudir a los centros hospitalarios públicos gallegos y vacunarse frente a este virus.

De este modo, durante los días 29 y 30 de noviembre, sábado y domingo, los siete hospitales de cabecera del Servicio Galego de Saúde facilitarán la vacunación en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas, según ha indicado la Xunta en una nota de prensa.

Por su parte, los hospitales comarcales reforzarán la campaña de vacunación que se está llevando a cabo en los centros de atención primaria, vacunando durante la jornada del sábado 29 de noviembre.

