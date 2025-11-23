La DGT inicia mañana en Galicia una campaña especial de vigilancia de furgonetas

Control de la DGT Archivo El Ideal Gallego

La Dirección General de Tráfico (DGT) realizará este lunes, y hasta el domingo, 30 de noviembre, una campaña especial de control y vigilancia de furgonetas que coincide con una de las semanas de mayor actividad comercial del año, ha informado este domingo la Delegación del Gobierno en Galicia.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificará las inspecciones sobre los vehículos (autorizaciones y documentos, condiciones técnicas y elementos de seguridad, etc) y sobre las personas conductoras (permiso de conducción y alcohol), indica la delegación en un comunicado.

Con el objetivo de comprobar diferentes aspectos relacionados con la seguridad viaria de las furgonetas, la campaña establecerá puntos de control en todo tipo de carreteras, especialmente en vías convencionales, así como en zonas próximas a polígonos industriales, zonas de carga y descarga o centros comerciales.

La DGT advierte de que la conducción de una furgoneta no es igual que la de un turismo y de que su comportamiento dinámico es diferente, sobre todo si va cargada.

La sujeción de la carga es vital, cualquier desplazamiento de la misma incide sobre la estabilidad del vehículo por desplazamiento del centro de gravedad. Entre este tipo de vehículos es más alta la incidencia de salidas de la vía, lo que puede explicarse por la excesiva o mala colocación de la carga, señala.

Con todo, la sensación de seguridad que experimenta el conductor, la menor velocidad y la elevación de la cabina hace que el número de distracciones sea mayor y el uso de cinturón de seguridad menor, indica la DGT.

En Galicia, aumentaron en 2024 los siniestros de tráfico con víctimas en los que estuvieron implicadas las furgonetas, así como las personas fallecidas en ellos.

En total, 7 personas murieron en estos vehículos, una cifra superior a la del año anterior.

En la última campaña similar que se realizó durante estas fechas en Galicia se controlaron 17.492 vehículos y se interpusieron 1.606 denuncias a 1.504 vehículos.

Entre las principales infracciones destacaron el exceso de velocidad (661 denuncias), no haber pasado la ITV (251 denuncias) y circular con neumáticos en mal estado (112 denuncias).

También 96 conductores fueron sancionados por consumo de alcohol y drogas.