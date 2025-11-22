Unirisco, galardonada con el Premio Nacional de Transferencia IPFest 2025

Unirisco, galardonada en los Premios IPFest 2025 Cedida

Unirisco ha sido distinguida con dos premios: Premio Nacional al Impulso Investigador de la Transferencia IPFest 2025 y el Premio de Galicia de la misma categoría, como reconocimiento a su trayectoria de 25 años como sociedad de capital riesgo pionera en Galicia, dedicada a impulsar la creación y consolidación de empresas basadas en conocimiento, investigación y talento innovador generado en las universidades gallegas y en los principales centros científicos y tecnológicos.

El galardón fue recogido por Inmaculada Rodríguez, directora general de Unirisco, durante la ceremonia celebrada ayer noche en el Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo. Este reconocimiento pone en valor el papel de Unirisco como agente clave en la transferencia de conocimiento, contribuyendo a transformar ideas innovadoras en proyectos empresariales que generan empleo cualificado y fortalecen el tejido productivo gallego.

Desde su creación en el año 2000, Unirisco ha participado en la puesta en marcha de más de 50 empresas surgidas del ámbito universitario y científico, movilizando inversiones superiores a 20 millones de euros y favoreciendo la colaboración entre investigadores, emprendedores y el sector privado. Su modelo se ha consolidado como referencia nacional en la conexión entre ciencia y empresa.

IPFest Galicia celebra por primera vez en Vigo los Premios Nacionales de Transferencia de Conocimiento, que reconocen iniciativas y entidades que fomentan la conexión entre investigación y desarrollo empresarial. El evento reunió a profesionales universitarios, responsables de innovación, grupos de investigación, instituciones culturales y entidades interdisciplinares, así como a ciudadanos interesados en conocer de cerca el potencial investigador y tecnológico del territorio gallego y ha contado con el apoyo de la Xunta de Galicia.

Este galardón refuerza el compromiso de Unirisco con la innovación, la transferencia tecnológica y el emprendimiento, pilares fundamentales para construir una Galicia más competitiva y sostenible.