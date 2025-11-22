Mi cuenta

Galicia

Rescatado un hombre en Sarria tras caerle una rama de un árbol encima

Ep
22/11/2025 14:24
Fotografía de archivo de una ambulancia 
El Ideal Gallego

Los Bomberos de Sarria han rescatado este sábado a un hombre al que le había caído una rama de un árbol encima mientras estaba cortando leña en la parroquia de Góo.

Según informa el 112 Galicia, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que acudió en primera instancia al lugar, pidió colaboración en el rescate del hombre debido a que, aunque ya estaba liberado, se encontraba en una zona de difícil acceso para el equipo médico.

Por este motivo, se informó a los Bomberos de Sarria y a los voluntarios de Protección Civil de O Incio, que sirvieron de apoyo para el traslado del herido hasta el punto más próximo a donde pudo llegar la ambulancia.

