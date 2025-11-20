Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Condenan a ocho meses de cárcel y al pago de 10.000 euros al pasajero que provocó el desvío a Vigo de un vuelo de Ryanair

Ep
20/11/2025 16:28
Avión de Ryanair
Archivo El Ideal Gallego

El Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo ha condenado a ocho meses de cárcel y al pago de más de 10.000 euros al pasajero que provocó el desvío a Vigo de un avión de Ryanair que unía las ciudades de Londres y Lisboa.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023 mientras el varón estaba consumiendo bebidas alcohólicas durante el vuelo con una conducta "hostil y agresiva".

Pese a que la tripulación le solicitó que cesase, el hombre se negó, informándose al comandante, momento en el cual el ahora condenado se levantó de su asiento y se dirigió de forma intimidadora hacia el frontal de la aeronave. Finalmente, volvió a su asiento, comenzando a discutir con otro pasajero y golpeando los asientos.

Por ese motivo, el comandante decidió desviar el avión y aterrizar en Vigo, al entender que con dicha conducta del acusado se veía comprometida la seguridad del vuelo y de las más de 180 personas a bordo.

Así, ha sido condenado como autor de dos delitos de atentado y uno de lesiones a ocho meses de prisión y al pago de más de 10.500 euros de multa y responsabilidad civil.

En un comunicado, Ryanair ha celebrado esta sentencia, reivindicando que "no aceptará comportamientos conflictivos en sus aviones y seguirá persiguiendo y procesando a estos pasajeros".

"Es inaceptable que una pequeña minoría de pasajeros problemáticos se comporte mal en nuestros vuelos y moleste o retrase a sus compañeros de viaje. Celebramos la condena dictada por este tribunal español contra este pasajero problemático", ha subrayado la portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz.

Te puede interesar

Policía Nacional

Sobresalto en la Universidad de A Coruña por una amenaza de bomba
Abel Peña
Tinho, durante la actuación de la Gala 9

Operación Triunfo estará en concierto en A Coruña: Tinho cumplirá su sueño de tocar en la ciudad
Noela Rey Méndez
Facultad de Arquitectura

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña celebra su 50 aniversario con la exposición “Galicia, una escuela”
Redacción
Severino Suárez, párroco de San Francisco Javier, con el cartel de las fiestas del barrio

Las fiestas más largas de A Coruña las montará un cura
Guillermo Parga