Galicia

Localizan 43 kilos de cocaína en un portacontenedores en el puerto de Marín

Ep
19/11/2025 12:29
Puerto de Marín
Puerto de Marín
Autoridad Portuaria de Marín 

Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, han incautado 43 kilos de cocaína en un portacontenedores en el puerto del municipio pontevedrés de Marín.

Según han confirmado fuentes conocedoras de la investigación a Europa Press, los hechos se produjeron en el martes y la droga viajaba a bordo del buque 'Andrea', de 132 metros de eslora, que ya se encuentra navegando rumbo a Algeciras.

La droga, según apuntaron las mismas fuentes, se encontraba distribuida en paquetes, ocultos en la estructura de un contendor refrigerado. La investigación permanece abierta y, por el momento, no hay personas detenidas.

