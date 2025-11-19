Las salas privadas de artes escénicas podrán solicitar las ayudas de la Xunta hasta el 19 de diciembre

Músico Pixabay

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles la convocatoria de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de ayudas a las salas privadas de artes escénicas para el bienio 2026-2027. En total, se reservan 430.000 euros para esta línea de apoyos, que se podrán solicitar desde el 19 de diciembre.

Así pues, esta cantidad será distribuida al 50% entre 2026 y 2027, con un importe máximo de 75.000 euros anuales y un límite del 75% del gasto subvencionable para cada empresa beneficiaria.

La ayuda deberá ser destinada a la contratación de espectáculos, servicios técnicos y auxiliares asociados, derechos de autor, contratación de personal, comunicación y publicidad. Además, se podrá subvencionar hasta un 20% de los costes indirectos como alquileres, suministraciones o gastos corrientes.

Para ser beneficiario de esta ayuda se tendrán en cuenta criterios como la antigüedad de la empresa, la capacidad del local o la pertenencia a la Rede Galega de Salas en 2025.

PLAZOS DE SOLICITUD

El plazo de solicitud para esta convocatoria estará abierto durante un mes: desde este jueves 20 de noviembre hasta el día 19 de diciembre.

Entre los requisitos se exigirá que la empresa beneficiaria sea una sala de titularidad privada con capacidad máxima de 150 localidades y que tengan acreditada la realización de un mínimo de 50 representaciones durante el año 2025.