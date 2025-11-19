Detenido en Vigo un hombre que agredió a varios agentes y causó daños graves en un vehículo policial

Foto de archivo de la Policía Nacional EP

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo han detenido a un hombre agredió a varios funcionarios y ocasionó graves daños a un vehículo radio patrulla y a otros coches estacionados.

Según han informado fuentes policiales, el 091 recibió un aviso que alertaba de la presencia de un hombre en la zona de la calle Travesía de Vigo, que estaba muy alterado, causando daños al mobiliario urbano y a un coche aparcado.

Al llegar, los agentes lo identificaron y, cuando iban a comprobar los daños que había causado, el hombre comenzó a dar puñetazos y patadas a los policías. Además, al ser introducido en el coche policial, comenzó a dar patadas y ocasionó diversos daños.

El detenido mantuvo su actitud violenta durante todo el trayecto de traslado a Comisaría, causando daños en el techo del vehículo y en la mampara de seguridad; también rompió el cristal de una ventanilla de una patada y desencajó la puerta del coche, por lo que los agentes tuvieron que parar el vehículo y solicitar apoyo de otra dotación.

Aunque los policiales trataron de calmarlo, el hombre volvió a agredirlos y a amenazarlos. Finalmente, dos funcionarios resultaron lesionados y hombre ha sido denunciado por atentado contra agentes de autoridad y daños.