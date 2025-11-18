Un dispositivo con drones busca a una mujer de 53 años desaparecida en Lalín

El Ayuntamiento de Lalín explica que la mujer reside en la calle Areal Alborés

Un amplio dispositivo, que incluye drones, busca a una mujer de 53 años desaparecida en Lalín (Pontevedra), Clotilde Teixeira.

Según informa el 112 Galicia, cerca de la medianoche entre el lunes y el martes, un familiar alertó de que habían visto a la mujer por última vez al mediodía y que acostumbraba a salir a caminar por la zona.

De este modo, se activó un operativo coordinado por la Guardia Civil y en el que participan, además de los drones de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), el Grupo Especial de Localización y Rescate (GERL) de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias, el servicio municipal de Protección Civil de Lalín y los voluntarios de Protección Civil de Agolada.

Por su parte, el Ayuntamiento de Lalín explica que la mujer reside en la calle Areal, en donde su marido la echó en falta a última hora del día. Vestía jersei azul de cuello alto, cazadora, pantalón gris y botas negras.