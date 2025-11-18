'Sirat', de Oliver Laxe, consigue cuatro nominaciones a los Premios de Cine Europeo

Oliver Laxe Agencias

La película española 'Sirat', dirigida por Oliver Laxe, ha conseguido cuatro nominaciones de la próxima edición de los Premios de Cine Europeo. El anuncio de la lista de posibles ganadores ha tenido lugar este martes en el Real Alcázar de Sevilla, unos días después del final del Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Según una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento, la película española ha conseguido menciones en la categoría de mejor película, mejor dirección, mejor actor y mejor guión. También consigue nominaciones el documental 'Tardes de Soledad', del director Albert Serra, que opta en las categorías de mejor película y mejor documental.

El acto, organizado por la Academia de Cine Europeo, supone la recuperación para Sevilla de un acontecimiento que se había perdido hace años y que volverá a celebrarse en la ciudad con carácter bianual.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha destacado la relevancia de este acto para la ciudad. "Recuperar este anuncio de nominaciones es un logro que refuerza nuestra posición como referente cultural y demuestra la confianza que la Academia de Cine Europeo deposita en nuestra ciudad", ha subrayado.

La gala de entrega de los Premios de Cine Europeo tendrá lugar el próximo 17 de enero de 2026 en Berlín, Alemania, donde se darán a conocer los ganadores de todas las categorías, incluidas las anunciadas este martes en Sevilla.