Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Fallece el fundador del grupo Filmax, Julio Fernández, a los 78 años

Agencias
18/11/2025 16:13
Julio Fernández, fundador de Filmax
Julio Fernández, fundador de Filmax

El fundador del grupo Filmax y su presidente hasta 2010, el productor y distribuidor Julio Fernández Rodríguez, ha fallecido este lunes a los 78 años en Miami, informa la productora y distribuidora cinematográfica este martes en un comunicado.

Nacido en A Fonsagrada (Lugo), inició su aventura en el mundo del cine en 1983, viajando a Hollywood para traer a España largometrajes, y poco años más tarde adquirió la marca Filmax.

A lo largo de su carrera produjo decenas de películas, fue miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y consejero de la directiva de Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales.

También fue presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos de Catalunya (Aegacat) y ha recibido numerosos reconocimientos como la Medalla Castelao o las llaves de la ciudad de Barcelona y Miami.

En su carrera, ha participado en películas como 'Parella de tres', 'Un cos al bosc', 'Manolito Gafotas', 'Palabras encadenadas', 'El maquinista', 'Los sin nombre' y 'Darkness', entre muchas otras.

Tanto Carlos Fernández como Laura Fernández y Sandra Fernández, hermano e hijas, han expresado su "profundo agradecimiento" por su dedicación, liderazgo y valentía con la que impulsó cada proyecto.

Te puede interesar

Tinho cantando 'Beautiful Things' en la Gala 9 de Operación Triunfo

Tinho trae de vuelta la música gallega al plató de Operación Triunfo
Andrea López Ramos
selgas

María Pérez Iglesias, de Selgas, Premio 'Toda unha Vida' polos seus 31 anos de actividade comercial en Betanzos
Lucía Tenreiro
El ideal gallego

El Gobierno autoriza a Adif a licitar la gestión del tráfico ferroviario por 107 millones
EFE
La firma se celebró esta mañana en A Coruña

La Fundación Amancio Ortega financiará con 12,5 millones la ampliación del Centro Ricardo Baró de Aspronaga
Redacción