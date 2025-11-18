Mi cuenta

Galicia

Detenido en Lugo un hombre por adquirir deudas financieras usando los datos de su círculo más cercano

Ep
18/11/2025 15:27
El acusado adquiría productos por Internet, en comercios online, y procedía a financiarlos
Cedida

La Policía Nacional ha detenido en Lugo a un varón como supuesto autor de un delito de estafa, en concreto, por adquirir, supuestamente, deudas financieras usando los datos de su círculo más íntimo.

Tal y como ha explicado la Policía en un comunicado, el acusado adquiría productos por Internet, en comercios online, y procedía a financiarlos, asimismo, daba de alta líneas telefónicas y contrataba productos con financieras.

Para ello, hacía uso de la documentación de su pareja sentimental en ese momento, de la hermana de su pareja, así como de una empleada que él mismo tenía a su cargo en un restaurante de la ciudad. Todo ello sin el conocimiento de ninguna de las tres víctimas.

En el mismo comunicado, la Policía ha detallado que este individuo realizaba un uso ilícito de los datos de estas personas para realizar los registros, "suplantando la identidad de las mismas y adquiriendo una considerable cantidad de deudas a nombre de las perjudicadas, que alcanzarían una suma cercana a los 3000 euros".

Con todo, tras llevar a cabo una investigación, el acusado fue detenido por el Grupo de delitos tecnológicos de la Policía Nacional y pasó a disposición judicial.

