Más de 230.000 vacunas para los niños de las zonas más vulnerables de África

Vacunación de una niña beneficiaria de la Alianza para la Vacunación Infantil Cedida

La Fundación ”la Caixa”, junto a Gavi, the Vaccine Alliance, con el apoyo de la Fundación Gates, y con la colaboración del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), impulsa desde 2008 en Galicia la Alianza para la Vacunación Infantil, una iniciativa que ha conseguido inmunizar, en su mayor parte contra la neumonía, a 232.804 niños en zonas especialmente vulnerables de África que no tienen acceso a las vacunas.

Conseguirlo ha sido posible gracias a las aportaciones de la Fundación ”la Caixa”, las donaciones realizadas por 143 empresas de Galicia como parte de su responsabilidad social corporativa y a las aportaciones de ciudadanos solidarios. A través de la fórmula matching fund, todas las donaciones recibidas se multiplican por cuatro. Así, con la fórmula 1 = 4, por cada euro donado, la Fundación ”la Caixa” añade otro euro y la Fundación Gates añade dos euros más.

Las aportaciones que proceden del conjunto de España han permitido elevar la cifra a los 11,7 millones de niños vacunados en África. Una acción solidaria que, desde 2008, ha contado con la participación de 7.000 empresas de todo el territorio nacional. En los últimos seis años, estos fondos conseguidos por la Fundación ”la Caixa” han permitido financiar el 100% del gasto de los programas de vacunación contra la neumonía en Mozambique y el 25% en Etiopía durante 2021 y 2022.

Compromiso renovado

En 2025, la Fundación ”la Caixa”, primer socio privado de Gavi, the Vaccine Alliance en Europa, ha renovado su compromiso con la asociación por 17.º año consecutivo para hacer su aportación anual, que duplica todas las donaciones realizadas a esta alianza. La iniciativa recibe donaciones de empresas y se extiende también a clientes de CaixaBank, como una iniciativa de filantropía en la lucha contra la mortalidad infantil. Por su parte, la Fundación Gates, que en 2011 lanzó la iniciativa matching fund, también mantiene su compromiso de duplicar la suma de todos los fondos aportados a Gavi en 2025, mientras que ISGlobal, que se unió a esta alianza como socio estratégico en 2014, sigue aportando al proyecto su experiencia científica y académica.

Una alianza pionera

Gavi, the Vaccine Alliance es una alianza público-privada que une a países en vías de desarrollo con los donantes, incluidos los Gobiernos, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Banco Mundial, la industria de la vacunación, agencias técnicas, la sociedad civil, la Fundación Gates, y otros socios del sector privado, entre los que se encuentra la Fundación ”la Caixa”.

Desde sus inicios en el año 2000, en su misión ha sido la de salvar vidas, reducir la pobreza y proteger al mundo contra la amenaza de epidemias y pandemias. Para ello, ha ayudado a vacunar a más de 1.200 millones de niños en 78 países, evitando así 20,6 millones de muertes prematuras entre 2000 y 2024.

Lo particular de la Alianza para la Vacunación Infantil de la Fundación ”la Caixa” es la implicación de los clientes de CaixaBank, tanto empresas como particulares, en un proyecto de responsabilidad social corporativa pionero en Europa. La Alianza para la Vacunación Infantil cuenta con el compromiso de los equipos de CaixaBank Empresas y CaixaBank Banca Privada, así como de toda su red de oficinas, claves para la difusión y el éxito de esta iniciativa. Con este objetivo, CaixaBank Empresas realiza una labor de sensibilización entre sus clientes, a quienes ofrece la oportunidad de contribuir al acceso y la calidad de las vacunas en los países en desarrollo como una acción de responsabilidad social que les permite devolver a la sociedad parte de lo que han recibido de ella. Por su parte, CaixaBank Banca Privada promueve el apoyo a Gavi en el marco de su Proyecto de Valor Social, que apoya e incentiva las inquietudes filantrópicas de sus clientes.

Construyendo un mundo mejor

Dar oportunidades a las personas que más lo necesitan con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa es la razón de ser de la Fundación ”la Caixa”, creada en 1904. Esto la sitúa como la primera fundación privada de España y una de las más relevantes en el ámbito internacional.

La prioridad es el desarrollo de programas sociales que respondan a los grandes retos de nuestro tiempo, como el fomento del empleo entre colectivos con dificultades, la lucha contra la pobreza infantil, la atención a personas con enfermedades avanzadas y la promoción del envejecimiento activo y saludable. La investigación médica, la formación de excelencia, la cultura y la educación, fundamentales para promover el progreso y la igualdad de oportunidades, son otras líneas de actuación estratégicas de la Fundación. 