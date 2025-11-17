El 061 asistió a 70 heridos en 48 accidentes de tráfico este fin de semana en Galicia

El día con más siniestros fue el sábado Javier Alborés

Urgencias Sanitarias de Galicia-061 asistió a 70 heridos en 48 accidentes de tráfico registrados este fin de semana en la Comunidad, de los cuales 19 sucesos ocurrieron en la provincia de A Coruña; 16, en Pontevedra; 7, en Lugo, y 6, en Ourense.

En concreto, desde las 15.00 horas del pasado viernes hasta las 23.59 del domingo, el 061 recibió 76 llamadas relacionadas con accidentes de tráfico, generando 48 asistencias sanitarias.

El día con más siniestros fue el sábado, contabilizando 21 accidentes. En total, 70 personas fueron atendidas, de las que 59 fueron trasladadas a centros sanitarios y 11 fueron atendidas en el propio punto.

La proporción de hombres y mujeres de los heridos fue de 56% y 44%, respectivamente. El 29% del total tenía entre 15 y 29 años de edad.