Detenido en Lugo por agredir a un hombre la salida de un bar y robarle 1.200 euros y décimos de lotería

Policía Nacional EC

La Policía Nacional ha informado de la detención en Lugo de un hombre, vecino de la ciudad, como presunto autor de un delito de robo con violencia.

Según informa en un comunicado, los hechos se remontan a principios del mes pasado, cuando se recibió una denuncia en dependencias de la Policía Nacional, donde se personó un varón que trasladó que, tras sufrir una fuerte agresión, le robaron sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron a principios del pasado mes en la zona de Magoi. Un varón, tras haber ganado un premio en efectivo en una máquina recreativa de un local de ocio, abandonó el mismo, seguido por su posterior agresor.

Tras recorrer varias calles, según el relato policial, la víctima fue golpeada en la cara por el ladrón, y tras caer al suelo, le sustrajo el dinero de los bolsillos de su pantalón, así como la riñonera con la recaudación de su lugar de trabajo y varios décimos de lotería. En total, el valor de lo robado ascendía a 1.200 euros.

La víctima fue atendida en el lugar por una transeúnte que dio aviso al 112, acudiendo al lugar Policía Local y la asistencia sanitaria que realizó el traslado hospitalario.

DETENCIÓN

Tras ello, la Policía Local informó a la Policía Nacional de esta asistencia, iniciándose las investigaciones por parte del grupo de Policía Judicial.

Después de realizar las correspondientes diligencias de investigación, se pudo determinar la autoría del robo, se localizó al autor de los hechos procediendo a su detención y puesta a disposición de la autoridad judicial.