Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Buscan a una septuagenaria desaparecida este domingo en Avión

Ep
17/11/2025 12:31
Mujer desaparecida
Mujer desaparecida
Cedida

Los servicios de emergencia continúan este lunes la búsqueda de una mujer septuagenaria desaparecida desde la tarde de este domingo en la localidad ourensana de Avión.

El 112 Galicia recibió sobre las 19.00 horas el aviso de este suceso, ocurrido en la zona de Rubillón, en Avión.

Desde ese momento comenzó la búsqueda, en la que participa el GES de Avión, la Guardia Civil y voluntarios Protección Civil. A ellos se suma la unidad de Drons del Grupo de Apoio Loxístico (GALI) de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega).

Precisamente la Benemérita ha informado esta mañana que no hay novedades sobre la desaparición de la anciana.

Te puede interesar

El ideal gallego

Afundación ofrece visitas gratuitas en familia a sus exposiciones para celebrar el Día Mundial de la Infancia
Redacción
Carlos Mazón

Mazón, sobre la tarde de la dana: "Nadie sabía que la gente se estaba ahogando"
EFE
Inés Rey

La alcaldesa de A Coruña aboga por no renunciar a la Facultad de Medicina: "No me creo a la Xunta"
EP
La caravana con un centenar de taxis se dirigió desde A Pasaxe hacia O Parrote, atravesando la ciudad por Linares Rivas, plaza de Ourense, Juana de Vega y el Paseo Marítimo

La propuesta del BNG para los VTC: sin paradas en la ciudad y contratados con al menos 60 minutos de antelación
Redacción