Galicia comprará espacios costeros de "máxima protección ambiental" para restaurarlos

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez Salvador Sas / EFE

La Xunta de Galicia comenzará en 2026 a adquirir espacios costeros de "máxima protección ambiental" para restaurarlos y analizar la posibilidad de que tengan nuevos usos compatibles con su conservación, ha anunciado este sábado la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez.

En una visita a Poio (Pontevedra), Vázquez ha explicado que esta iniciativa se inscribe en la planificación del Gobierno gallego tras el traspaso a esa comunidad de competencias para gestionar su litoral.

"Queremos que la gente pueda disfrutar de estos espacios", ha dicho Vázquez, y ha indicado que algunos de ellos podrán ser "lugares de investigación o de restauración".

Para ello, una comisión técnica actualmente "en marcha", según la titular de Medio Ambiente, estudiará cuáles son las zonas que puedan ser "polivalentes", es decir, en donde se pueda desarrollar una actividad que sea "compatible" con el "respeto" a la costa.

La Xunta pretende convertir 2026 en "el año de nuestro litoral", ha asegurado, y ha anunciado iniciativas para "revitalizar" la costa gallega con una "segunda vida" a inmuebles de interés cultural que, mediante un cambio de usos, puedan acoger nuevos proyectos.

Vázquez ha puesto el ejemplo del municipio pontevedrés de Poio, donde hay un 8 % de bienes de interés cultural, un total de 125, que el Ejecutivo autonómico ha incluido en un catálogo en exposición pública hasta finales de año.

Uno de ellos es la antigua conservera de la familia Lafuente, en Samieira, una fábrica de la década de 1950 abandonada después porque sus propietarios "ya no tenían espacio" y no era "sostenible" desde el punto de vista económico.

Antes de que la Xunta tuviera "plenas competencias" sobre su litoral, este inmueble, que estaba "totalmente abandonado" y representaba un "feísmo" dentro de un espacio natural "espectacular", solo podía seguir siendo una conservera, ha comentado Vázquez.

"A partir del próximo año, teniendo el catálogo aprobado, podrá tener otros usos", ha afirmado la conselleira y ha apuntado que también en 2026 el Gobierno gallego prevé invertir 2 millones de euros para que esté "plenamente operativa" la "gran senda del litoral" para recorridos a pie o en bicicleta por 1.332 kilómetros de costa, entre Ribadeo (Lugo) y A Guarda (Pontevedra).

Será "como hacer el Camino desde Roncesvalles hasta Santiago" por una ruta que tendrá sinaléctica propia y una aplicación móvil con información de cada zona, ha asegurado.