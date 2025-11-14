El TSXG confirma tres años de cárcel a dos hombres por portar droga por valor de más de 18.000 euros en Lugo

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la condena de la Audiencia Provincial de Lugo a dos hombres acusados de portar diferentes sustancias de droga por valor de más de 18.000 euros en la capital lucense.

Según se recoge en el fallo, sobre las 18.40 horas del 8 de mayo de 2024 ambos viajaban a bordo de un vehículo por el polígono de O Ceao cuando fueron interceptados por las fuerzas de seguridad.

En el registro del vehículo, los agentes encontraron un total de 79,83 gramos de cocaína, valorada en 18.382 euros, así como dos envoltorios de resina de cánnabis que contenían 0,898 y 3,074 gramos.

Así, fueron condenados como autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, con la atenuante de drogadicción, a las penas de tres años y una multa de 30.000 euros.

En el recurso, la defensa negaba que existiese prueba para condenarlos por un delito de tráfico de sustancias porque "no las poseían para su distribución, sino para su propio consumo".

Sin embargo, los magistrados consideran que las cantidades y el valor descartan que fuese para autoconsumo. También creen que carece de "la más mínima y seria consistencia" el argumento de que en la ciudad de Lugo "no hay mercado para comprar estas sustancias y hay que hacer acopio de ellas fuera".