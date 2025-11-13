Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Una persona es recatada tras volcar su coche en Salvaterra do Miño

Ep
13/11/2025 10:23

Una persona ha sido rescatada este jueves tras volcar el coche en el que viajaba, en el municipio pontevedrés de Salvaterra do Miño, según ha informado el CIAE 112 Galicia.

El accidente ocurrió sobre las 7.30 horas, en la carretera PO-403 a su paso por el lugar de Fornelos, en Salvaterra. Un particular alertó a Emergencias e informó de que el coche había volcado y que una persona estaba en el interior, con dificultades para salir.

El 112 movilizó a los bomberos de O Porriño y al GES de Ponteareas, además de alertar a la Guardia Civil de Tráfico y a Urxencias Sanitarias-061. Los equipos de rescate pudieron liberar a la persona herida, que fue atendida por los profesionales sanitarios.

