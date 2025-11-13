Rueda acusa a Sánchez de "acordarse" de la comunidad solo para "intentar hacer daño": "No dijo una verdad sobre Galicia"

El presidente de La Xunta, Alfonso Rueda Lavandeira Jr (Efe)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lamentado que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, solo se "acuerde" de la comunidad para "intentar hacer daño" y que este miércoles la convirtiese "en protagonista para mal" durante su cara a cara en el Congreso con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "No dijo una verdad sobre Galicia", ha sentenciado.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios, tras participar en Santiago en el acto del 25º aniversario de Unirisco. Preguntado sobre la intervención del presidente estatal, Rueda ha lamentase que la comunidad fuese "protagonista para mal" en la Cámara baja y ha advertido que lo que le gustaría es que Sánchez se "acordase" de Galicia "para todas las cosas y reclamaciones que no están atendidas".

"Probablemente el presidente del Gobierno se ve en una situación muy complicada con muchísimos problemas de los que no quiere hablar y, para eso, lo que hace es desviar la atención hablando de los demás. Yo le pediría un poco de rigor, que si habla de Galicia, hable con datos y con datos que sean ciertos", ha apelado.

A modo de ejemplo, ha asegurado que lo dicho por Sánchez sobre "recortes en dependencia" es "absolutamente contrario" a la realidad. "La Xunta pone cantidades a mayores de las que le corresponderían porque el Gobierno central cada vez le debe más a Galicia en materia de dependencia, ha esgrimido, antes de aseverar que "no dijo una sola verdad sobre Galicia".

Finalmente, se ha reafirmado en que lamenta "muchísimo" que se acuerde solo de Galicia y los gallegos "para intentar hacer daño y no para intentar solucionar los problemas".