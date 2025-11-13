Galicia mantiene una dieta equilibrada, pero reduce el consumo de fruta y pescado

Galicia se mantiene entre las comunidades con una dieta más equilibrada según el estudio “¿Cómo comemos? Análisis del consumo de alimentos y bebidas desde una perspectiva nutricional”, de la Fundación EROSKI, que analiza el gasto y el consumo de alimentos y bebidas desde una perspectiva nutricional, a partir de los datos del Panel de Consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) entre 2022 y 2024.

El informe revela que ninguna comunidad autónoma alcanza los niveles ideales de consumo en los cuatro grupos de alimentos de consumo recomendado sobre los que el estudio hace especial foco (frutas y hortalizas, legumbres, frutos secos y pescado), aunque Galicia presenta un patrón alimentario equilibrado y por encima de la media estatal. En la comunidad, los alimentos de consumo recomendado diario y frecuente suponen el 76% del total, frente al 73,5% de la media española.

A pesar de su buena posición, el estudio detecta señales de retroceso en algunos grupos clave: una ligera caída en el consumo de frutas y hortalizas y una reducción en el pescado, históricamente elevado en la comunidad. Paralelamente, la carne gana peso en la dieta, loque modifica el equilibrio tradicional de la Dieta Atlántica gallega, caracterizada por un mayor protagonismo del pescado frente a la carne.

Asimismo, el informe destaca un cambio en los hábitos de consumo de lácteos, ya que desciende el consumo de leches fermentadas naturales, mientras que aumenta el de postres lácteos azucarados o edulcorados, lo que supone una pérdida de calidad nutricional en este grupo.

Por el contrario, las legumbres mantienen una presencia destacada en la alimentación gallega, situándose por encima de la media nacional y confirmando su papel como uno de los grupos con mejor comportamiento dentro de la dieta regional.

Evolución del consumo y precio medio

Entre los dos años comparados, Galicia muestra una ligera tendencia descendente en los grupos de alimentos de consumo recomendado diario (frutas y hortalizas), con una reducción de 0,4 pp. en el peso total de estas categorías. Aunque las categorías de consumo más recomendado en su conjunto (frutas y hortalizas, frutos secos, legumbres y pescado) apenas tienen una disminución del consumo de 0,01 pp. en comparación a 2022. Mientras que las categorías de consumo ocasional o no recomendado (dulces, snacks o bebidas alcohólicas) mantienen una participación estable en torno al 24%, inferior a la media nacional del 26,5 %. Estos datos reflejan un patrón de consumo todavía equilibrado, aunque con margen de mejora para recuperar los valores de años anteriores y mantener la esencia de la dieta atlántica.

En términos de gasto, Galicia mantiene una composición estable en el conjunto de su cesta. Entre 2022 y 2024, el gasto medio por persona aumentó un 13%, mientras que el volumen total de alimentos consumidos descendió un 2%, una tendencia similar a la observada en el conjunto de España. El informe también muestra que el precio medio por kilo de los

productos saludables es inferior al de las categorías menos recomendadas, por lo que mejorar la dieta no implica un mayor coste económico. “Galicia parte de una base sólida en alimentación saludable, pero necesita reforzar el consumo diario de frutas y hortalizas y recuperar el papel del pescado y los lácteos naturales en su dieta tradicional. La educación alimentaria y el acceso a productos frescos y de proximidad seguirán siendo claves para avanzar hacia un patrón más equilibrado”, afirma Alejandro Martínez, director de Fundación EROSKI.