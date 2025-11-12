Medio Ambiente considera “una sinrazón” la paralización de proyectos eólicos gallegos

Las conselleiras de Medio Ambiente y Economía, Vázquez y Lorenzana, tras una rueda de prensa Archivo El Ideal Gallego

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, tildó de “sinrazón” la paralización de proyectos eólicos por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y aseguró que “hay que tomar medidas de alguna manera”.

En declaraciones a los medios este miércoles, la responsable autonómica reprochó que lo que ocurre en la sala tercera del TSXG es “insólito, inédito e inexplicable”. “En 15 días ha habido dos autos y una sentencia y todos contradictorios entre sí”, censuró.

En concreto, Vázquez hizo referencia a que se señala que los tendidos eléctricos “tienen que evaluarse de manera separada, de modo que cada parque eólico tiene que tener un tendido eléctrico”, algo que la conselleira consideró “una auténtica barbaridad desde el punto de vista medio ambiental”, a pesar, añadió, “de que el Tribunal Supremo dijo lo contrario”.

“Después dicen que no es así, que es de otra manera”, criticó antes de insistir en que se trata de “una sinrazón” ante la que cree que “hay que tomar medidas de alguna manera”.

Además, puso el foco en “un juez que tiene un voto particular” y que, apuntó, “en la sentencia desaparece y vuelve a aparecer cuando hay otro auto”.

Esto, aseguró, “no da seguridad jurídica” y, en su opinión, “muestra que no pudieron demostrar en ningún caso que haya ninguna afección dañina al medio ambiente”.

Y es que, tal y como reivindicó Vázquez, además de velar por el medio ambiente, debe “velar por la tramitación” y, “una vez más”, lamentó, “este tribunal vuelve a poner el grito en el cielo en relación con la tramitación cuando ya nos dio la razón el Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

En todo caso, manifestó que seguirán “trabajando como hasta el momento”, donde “nadie” pudo decir que “no se cumpliera la ley” y que no se hiciera “con rigor”, por lo que espera que “alguien ponga orden en todo esto”.

Recurso judicial

Por otra parte, la Xunta volvió a pedir al Gobierno central retirar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra su normativa de repotenciación eólica y demandó una regulación estatal en consonancia con la gallega.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, hizo esta solicitud en la clausura de la jornada ‘Repotenciar Galicia’ del Clúster das Enerxías Renovables, donde señaló que las medidas de la Xunta son flexibles para determinados casos. En este sentido, tiene en cuenta la amortización de las operaciones que se hicieron en el momento inicial y, aunque la repotenciación es obligatoria a partir de los 25 años, puede extenderse hasta los 30.

Además, prevé específicamente que se pueda justificar por razones ambientales que no se haga una repotenciación o que se empleen tecnologías distintas a las clásicas si son más favorables.