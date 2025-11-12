Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Mar pon en valor a Estratexia de Economía Azul, que fai de Galicia un “referente” sostible

A conselleira Marta Villaverde destaca que o plan recolle 40 medidas consensuadas con máis de 200 axentes

Ep
12/11/2025 22:22
A conselleira do mar, Marta Villaverde, na súa intervención, este mércores, no Blue Atlantic Forum
A conselleira do mar, Marta Villaverde, na súa intervención, este mércores, no Blue Atlantic Forum
Salvador Sas (Efe)

A conselleira do Mar, Marta Villaverde, puxo en valor a Estratexia de Economía Azul de Galicia, que sitúa á comunidade como “referente” en materia de sustentabilidade e innovación mariña, e que pon o foco no papel do mar como motor económico, na protección ambiental e no benestar das xeracións futuras.

 Así o trasladou durante a súa intervención na apertura do primeiro Foro da Economía Azul de Galicia, que se celebra no municipio pontevedrés de Baiona, no marco do cuarto Blue Atlantic Forum.

 Villaverde destacou que este encontro constitúe un espazo de debate e planificación, e para coñecer o que está a facer do tecido galego, como e con que recursos. Segundo lembrou Villaverde, a Estratexia de Economía Azul foi elaborada coa comunidade científica, entidades públicas e privadas, e recolle 40 medidas tras o consenso con máis de 200 axentes implicados.

 Esas medidas baséanse en tres piares básicos: sustentabilidade, innovación e cooperación.

 Esta folla de roteiro conta cun orzamento de máis de 114 millóns e aplicarase ata 2027, apuntou a conselleira do Mar, que incidiu en que o obxectivo é mellorar a gobernanza, o impulso da innovación e a transferencia tecnolóxica, así como a protección do medio mariño e do patrimonio cultural, a substitución xeracional e o emprego de calidade nas zonas costeiras.

 Por outra banda, Villaverde destacou o compromiso histórico de Galicia coa súa costa, e apuntou que foi a primeira comunidade en regular o litoral, cunha lei que entrou en vigor en xullo pasado.

 Este marco normativo, explicou, tamén toma como punto de partida a posta en valor da economía azul. 

Te puede interesar

Las conselleiras de Medio Ambiente y Economía, Vázquez y Lorenzana, tras una rueda de prensa

Medio Ambiente considera “una sinrazón” la paralización de proyectos eólicos gallegos
Agencias
Los directores Javier Ambrossi y Javier Calvo, ‘Los Javis’, en un photocall

Los Javis se separan pero siguen trabajando juntos
EFE
En el accidente se vieron implicados un camión y dos coches

Fallece un vecino de A Laracha en un accidente en Veiga, en Culleredo
Lucía Tenreiro
Carlos Ares en Riazor. FOTO Carlota Blanco (1)

El coruñés Carlos Ares se hace eco de su "participación" en Operación Triunfo
Andrea López Ramos