Mar pon en valor a Estratexia de Economía Azul, que fai de Galicia un “referente” sostible
A conselleira Marta Villaverde destaca que o plan recolle 40 medidas consensuadas con máis de 200 axentes
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, puxo en valor a Estratexia de Economía Azul de Galicia, que sitúa á comunidade como “referente” en materia de sustentabilidade e innovación mariña, e que pon o foco no papel do mar como motor económico, na protección ambiental e no benestar das xeracións futuras.
Así o trasladou durante a súa intervención na apertura do primeiro Foro da Economía Azul de Galicia, que se celebra no municipio pontevedrés de Baiona, no marco do cuarto Blue Atlantic Forum.
Villaverde destacou que este encontro constitúe un espazo de debate e planificación, e para coñecer o que está a facer do tecido galego, como e con que recursos. Segundo lembrou Villaverde, a Estratexia de Economía Azul foi elaborada coa comunidade científica, entidades públicas e privadas, e recolle 40 medidas tras o consenso con máis de 200 axentes implicados.
Esas medidas baséanse en tres piares básicos: sustentabilidade, innovación e cooperación.
Esta folla de roteiro conta cun orzamento de máis de 114 millóns e aplicarase ata 2027, apuntou a conselleira do Mar, que incidiu en que o obxectivo é mellorar a gobernanza, o impulso da innovación e a transferencia tecnolóxica, así como a protección do medio mariño e do patrimonio cultural, a substitución xeracional e o emprego de calidade nas zonas costeiras.
Por outra banda, Villaverde destacou o compromiso histórico de Galicia coa súa costa, e apuntou que foi a primeira comunidade en regular o litoral, cunha lei que entrou en vigor en xullo pasado.
Este marco normativo, explicou, tamén toma como punto de partida a posta en valor da economía azul.