Galicia

La Xunta y la UNED firman un acuerdo que triplica el número de plazas para el Máster del Profesorado en Galicia

Ep
12/11/2025 14:47
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez
Archivo El Ideal Gallego

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Ricardo Mairal, han firmado este miércoles un acuerdo que triplica el número de plazas ofertadas para cursar el Máster del Profesorado en Galicia a través de esta institución.

A raíz de esta colaboración, la UNED pone a disposición de los estudiantes gallegos un total de 250 plazas --antes eran 85--. "Lo que firmamos hoy es un paso para dar respuesta a una demanda social que existe respecto a los estudios de máster, que es conocido como Máster del Profesorado", ha recalcado Rodríguez durante el acto en la Xunta.

Así, el Gobierno gallego ha trasladado que estas 250 plazas se suman a otras 740 ya disponibles en universidades gallegas, ascendiendo el número de estudiantes de este máster en la comunidad a casi 1.000.

Este convenio, además, tiene efectos ya para este curso y el acuerdo estará vigente por un periodo de cuatro años. "Lo que se busca es básicamente dar oportunidades para incrementar el número de personas para hacer este curso habilitante", ha subrayado el conselleiro.

A su vez, el rector de la UNED ha precisado que Galicia cuenta con cuatro centros de esta universidad y ha recalcado que el objetivo de este convenio es "favorecer la igualdad de oportunidades".

"Queremos dar respuesta a una realidad incontestable, que es la alta demanda de solicitudes para cursar el máster habilitante, el Máster en Formación del Profesorado", ha concluido el rector.

COSTES ASUMIDOS POR LA UNED

También ha explicado el Gobierno gallego que, según las cláusulas establecidas, "la UNED asumirá los costes derivados de la realización do prácticum", es decir del pago al profesorado tutor por estudiante a su cargo.

Por su parte, la Consellería ha añadido que "garantizará" las plazas necesarias para llevar a cabo el dicho "prácticum" a partir de la "selección del número suficiente de centros públicos receptores del alumnado" y las personas tutoras y coordinadoras de las prácticas que "sean necesarias".

En esta línea, la Xunta ha detallado que los centros docentes que "deseen" participar en el programa como centros de desarrollo de prácticum deberán tramitar la correspondiente solicitud a través de la resolución que anualmente convoca la Consellería para este fin.

