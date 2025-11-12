La Policía Local de Vigo inmoviliza un camión con un exceso del 50% en el peso de su carga

Los agentes inmovilizaron el camión y abrieron diligencias de sanción contra el conductor por infracción grave Europa Press

Agentes de la Policía Local de Vigo, de la Unidad Sintra de inspección de transporte terrestre, han inmovilizado un camión que presentaba un exceso del 50 % en el peso de su carga.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron la pasada semana, cuando los agentes estaban realizando un control preventivo de seguridad vial en la Avenida de Ricardo Mella. Los funcionarios observaron un camión que transportaba frutas y hortalizas.

El vehículo circulaba con aparente exceso de peso, por lo que le dieron el alto para inspeccionar la carga. Para ello, se trasladó el camión para proceder al pesaje en una estación técnica de vehículos y comprobaron que la carga superaba en un 50 % el máximo de peso permitido.

Por ello, los agentes inmovilizaron el camión y abrieron diligencias de sanción contra el conductor por infracción grave. La multa por estos hechos podría alcanzar los 4.000 euros.